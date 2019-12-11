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Число погибших из-за пожара в колледже в Одессе выросло до 13
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РИА Новости

Число погибших из-за пожара в колледже в Одессе выросло до 13

20:45 11.12.2019
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Число погибших из-за пожара в колледже в Одессе выросло до 13, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще одно тело, сообщила в среду пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Всего в результате пожара погибли 13 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в среду во время разбора завалов, спасатели обнаружили еще одно тело.
В больницах остаются восемь пострадавших в результате пожара.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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