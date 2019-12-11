Число погибших из-за пожара в колледже в Одессе выросло до 13

По данным ведомства, в среду во время разбора завалов, спасатели обнаружили еще одно тело.

В больницах остаются восемь пострадавших в результате пожара.

В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.