Богданов сообщил о подготовке итогового документа по Ливии

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Участники консультаций по ливийскому урегулированию в Берлине ведут работу над подготовкой итогового документа, заявил РИА Новости замглавы МИД России Участники консультаций по ливийскому урегулированию в Берлине ведут работу над подготовкой итогового документа, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов

"Сейчас идёт работа над подготовкой итогового документа, который, мы надеемся, будет согласован на консенсусной основе в рамках берлинского процесса", - сообщил Богданов.

Он отметил, что ведущую роль в формулировках играет спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе.

"Мы ему помогаем в этом деле. Посмотрим, что из этого получится, имея в виду, что есть серьёзные расхождения между ливийскими сторонами", - добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что конференция в Берлине по ливийскому урегулированию может пройти в середине января.