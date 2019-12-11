Богданов сообщил о подготовке итогового документа по Ливии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Участники консультаций по ливийскому урегулированию в Берлине ведут работу над подготовкой итогового документа, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Сейчас идёт работа над подготовкой итогового документа, который, мы надеемся, будет согласован на консенсусной основе в рамках берлинского процесса", - сообщил Богданов.
Он отметил, что ведущую роль в формулировках играет спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе.
"Мы ему помогаем в этом деле. Посмотрим, что из этого получится, имея в виду, что есть серьёзные расхождения между ливийскими сторонами", - добавил дипломат.
Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что конференция в Берлине по ливийскому урегулированию может пройти в середине января.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
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