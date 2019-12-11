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Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции
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РИА Новости

Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции

20:37 11.12.2019 (обновлено: 07:53 12.12.2019)
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку систем С-400, а также против России — за помощь Сирии.
Согласно документу в течение 30 дней после его принятия госсекретарь совместно с главами Пентагона и Нацразведки должен предоставить в сенат список россиян, которые на момент принятия закона или после этого "осознанно экспортировали, передавали или иным образом оказывали Сирии существенную финансовую, материальную или техническую помощь, которая была полезна правительству Сирии для покрытия оборонных статей".
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Таких лиц будут включать в санкционные списки Минфина США.
По требованию президента в интересах национальной безопасности возможно временное исключение из списков.
Покупка комплексов С-400 Анкарой в документе расценивается как повод для применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.
Теперь законопроект должны одобрить обе палаты конгресса, после чего он поступит на подпись президенту.
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Популярные комментарии
За что там ещё конгресс не ввел санкции? Наверно разве только за то что в России в туалет ходят не по Вашингтонскому времени.
11 декабря, 20:50
JCJonnJr Carter
47261001
Похоже Америка распрощается с военными базами в Турции )))
11 декабря, 21:16
руслан дроздов
3430001
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