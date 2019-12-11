В Турции заявили, что санкции США из-за С-400 не изменят планы страны

"После конгресса документ попадет на стол к (президенту США Дональду) Трампу. И мы знаем, что Трамп настроен положительно к Турции. Но никакого влияния на наши планы по С-400 это в любом случае не окажет, процесс будет продолжаться… По этой теме отступления нет. С-400 будут контролировать и использовать наши военные", - сказал Калын журналистам.