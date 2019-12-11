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Краснодарский край
2019-12-11T20:41+0300
https://ria.ru/20191211/1562290149.html
Объем Фонда микрофинансирования Кубани составит 2,5 миллиарда рублей
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РИА Новости

Объем Фонда микрофинансирования Кубани составит 2,5 миллиарда рублей

20:41 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Объем Фонда микрофинансирования Краснодарского края, занимающегося выдачей займов малому бизнесу, в 2020 году составит 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"В 2019 году объем Фонда составлял порядка 1 миллиарда рублей. Предприниматели получили свыше 500 займов. На 2020 год запланировано уже 2,5 миллиарда рублей, и эта цифра может быть увеличена до 3 миллиардов рублей", – приводятся слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
По его словам, доходы регионального бюджета сегодня позволяют наращивать поддержку малого и среднего бизнеса в рамках профильного нацпроекта и в целом решать задачи, поставленные главой государства.
Отмечается, что регион принимает участие в реализации 11 национальных проектов, для этого разработано 48 региональных программ. В этом году их финансирование составляет 24 миллиарда рублей, в следующем запланировано уже порядка 32 миллиардов рублей. "Все, о чем сказал президент, все задачи, которые он обозначил, мы реализуем в нашем крае. Необходимые финансовые возможности для этого есть", – пояснил губернатор.
Краснодар
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Он уточнил, что край досрочно выполнил показатель нацпроекта по льготному финансированию малого предпринимательства. Сейчас его доля в ВРП составляет 33%, к 2024 году показатель планируется довести до 50%. Эта задача решается, в том числе с помощью работы Фонда микрофинансирования, выдающего займы на развитие бизнеса под 4-6% годовых.
Как уточнили в ведомстве, по региональному проекту "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" Фонд должен был выдать малому бизнесу займы на сумму 1,1 миллиарда рублей. Организации удалось увеличить объемы льготной финансовой поддержки бизнеса на 23% по сравнению с прошлым годом.

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