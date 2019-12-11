Россия не в тренде: эксперты оценили глобальную протестную активность

Участники акции протеста на одной из улиц в Дрездене

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Во всем мире 2019 год помимо прочего запомнится масштабными протестами. Крупные забастовки, митинги, шествия, нередко перерастающие в столкновения с властями, возникали и разгорались в самых разных уголках земного шара. Что нового за год появилось в технологиях протеста, каковы главные темы общественной повестки в разных странах и каково место событий в России в мировом протестном тренде, обсудили российские политические эксперты.

Ничтожность поводов и мгновенная политизация

Протест как явление в мировом масштабе серьезно развивается и становится технологичным продуктом с точки зрения подготовки и проведения, его организаторы успешно осваивают новые технологии, вследствие чего прогнозировать уровни влияния и масштабы акций становится все труднее, отметили эксперты в ходе круглого стола "2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?".

"Мы имеем дело с глобальным процессом. По разным причинам растущее число жителей разных стран выражают недоверие высшим слоям. И общества разные, и слои, но общий тренд имеет место", – подчеркнул председатель президиума совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

Проходившие в текущем году протесты, как полагает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, можно разделить на две категории. Те, что имели веские поводы, основанные на недовольстве людей по тем или иным социально-экономическим причинам, в большинстве своем сошли на нет после адекватной реакции властей, предложивших решение проблем. Вторая категория – то затухающие, то разгорающиеся протесты, не имеющие прямой связи с действиями государства и текущей ситуацией в стране.

Особенности вторых, по словам Кузнецова, – это ничтожность поводов, мгновенная политизация требований и взвинчивание ставок, как, например, в Чили, Ливане и Гонконге. Их характеризует быстрый переход к насилию на фоне неспособности правительства справиться с ситуацией, отсутствие традиционной политической логики в этих протестах, значимое число участников в процентном отношении к населению страны и общие требования нового государства, нового общественного договора.

"Общие черты нового договора в глазах протестующих – это государство как инструмент распределения богатств в пользу большинства, справедливость не в труде, а в распределении благ. Люди просто хотят получить бо́льшую долю национального богатства, считая нынешнюю систему несправедливой", – сказал Кузнецов.

Как отметил президент "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко, в мире наметился общий тренд на "стилистику антиистеблишмента", который отвергает устоявшийся порядок вещей и требует новых крупных, общенациональных идей.

"В России эти процессы идут с некоторым опозданием. Мы уже давно говорили, что эта волна антиистеблишмента придет в Россию, но сейчас дошли только первые ее удары", – подчеркнул эксперт.

Не остров – материк стабильности

Согласно индексу мировой протестной активности, представленному Экспертным институтом социальных исследований, Россия занимает в рейтинге одно из последних мест, в то время как в лидерах этого года – Ливан, где на улицы вышла чуть ли не половина страны, Венесуэла, где протесты продолжаются с начала года, и Ирак из-за высокого уровня насилия в ходе протестных акций.

При составлении рейтинга эксперты учитывали продолжительность протестных акций и их охват – некоторые вышли на международный уровень, – численность участников, весомость их требований и уровень агрессии протестующих.

"На карте нет континента, где бы не происходили какие-то события. При этом в России официальная статистика показывает, что у нас на 13%, или на 1177 протестных акций меньше, чем в прошлом году. Отмечается рост интереса СМИ к теме, и из-за этого кажется, что их больше. Но в целом мы идем против мирового тренда", – сообщила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Данные ВЦИОМа также говорят о снижении интереса и вероятности личного участия в протестной активности среди опрошенных россиян.

"Протестные настроения по сравнению с летними месяцами ослабевают, наблюдается снижение интереса к акциям даже по наиболее резонансным социально-экономическим темам. Треть опрошенных считает, что в обществе в принципе нет острых проблем, которые можно было бы решить протестами, противоположного мнения придерживаются 18% граждан. Более половины опрошенных сейчас даже не в курсе, что происходят какие-то акции", – рассказал руководитель управления политических исследований ВЦИОМа Степан Львов.

В то же время эксперты уверены, что нужно внимательно следить за тенденциями, поскольку Россия включена в глобальные политические процессы и мировые тренды так или иначе отражаются на ситуации в стране.

"В целом Россия является не островом, а даже материком стабильности внутри тренда. Но если тренд есть, волны накатывают, и трудно предсказать, что будет в следующие годы. Ближайшая пара лет покажет, насколько наша система адаптивна к этому усугубляющемуся шторму, который будет продолжаться в глобальном смысле", – отметил Федор Лукьянов.

По словам участников круглого стола, анализируя общую картину, можно отметить, что основной причиной выхода людей на улицы в разных странах стал "резкий обрыв ожиданий", а не постепенное ухудшение социально-экономической или политической ситуации.