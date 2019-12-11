Мэр Муссомели расскажет, как купить дом на Сицилии за один евро

РИМ, 11 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство Руководство итальянского Муссомели в конце недели приедет в Москву, чтобы официально представить в России нашумевший инвестиционный проект "Дома за один евро ", а также наладить прямые связи с российскими инвесторами и туроператорами, сообщил РИА Новости в среду мэр города Джузеппе Катания.

Весной власти Муссомели приняли решение предложить всем желающим, прежде всего иностранцам, приобрести за один евро опустевшие дома в историческом центре этого города в сицилийской провинции Кальтаниссетта при условии, что новые хозяева проведут полный ремонт объекта недвижимости. Это предложение было опубликовано на английском языке на официальном сайте муниципалитета и вызвало живой интерес во многих странах.

"С момента запуска нашего проекта "Дома за один евро" в Муссомели были приобретены уже более 120 жилых зданий. Среди новых владельцев недвижимости - граждане Австралии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Китая, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии и США. В настоящее время мы еще можем предложить потенциальным покупателям около 230 объектов недвижимости в самом центре города. Не исключаю, что вскоре мэрия примет решение несколько расширить этот список и вывести на рынок новые дома", - заявил мэр.

Катания подчеркнул, что единственное требование местных властей к покупателям недвижимости за символическую цену - проведение полного ремонта помещения в течение 36 месяцев с момента заключения сделки. Он также указал, что мэрия не намерена ограничивать новых владельцев недвижимости в том, что касается ее дальнейшего использовании. В частности, предприниматель из Индии намерен вскоре открыть в отремонтированном им доме центр по обучению йоге, а представители Польши хотят организовать в Муссомели дом творчества для своих деятелей культуры.

"Среди новых домовладельцев уже есть и россияне, причем нам ясно, что интерес к этой инициативе в вашей стране может быть значительно большим. Буквально в начале этой недели я встречался с вашими соотечественниками, которые очень заинтересовались приобретением дома в Муссомели", - подчеркнул собеседник агентства.

Интерес в России

"А примерно месяц назад у нас побывали представители российских инвесторов, с которыми мы сейчас обсуждаем возможность осуществления крупномасштабного инвестиционного проекта, связанного с древним замком Муссомели, который призван повысить туристическую привлекательность нашей территории", - продолжил он.

В этой связи Катания отметил особую важность интереса к этой теме со стороны мировых СМИ, которые позволили узнать об инициативе властей Муссомели в самых разных регионах мира.

"Недавно, например, мы подписали договор с одной крупной британской телекомпанией относительно производства реалити-шоу, съемки которого уже начались. Его авторы намерены проследить за шестью английскими семьями, которые пройдут весь путь с момента оформления купли-продажи дома до завершения его ремонта", - рассказал мэр.

"Мы знаем и ценим, что дорогу в Москву нам открыло ваше информагентство, поскольку именно на сайте РИА Новости информацию о проекте "Дома за один евро" прочитали десятки тысяч человек. И вот теперь пришло время обсудить имеющиеся возможности для сотрудничества с потенциальными российскими партнерами", - сказал он.

По словам Катании, в Москве его земляки не только расскажут обо всех юридических, административных и имущественных аспектах проекта "Дома за один евро", но и проведут переговоры с потенциальными инвесторами и заинтересованными туроператорами, а также организуют дегустацию местных деликатесов в рамках инициативы "Сицилийские ремесленники вкуса в России". Кроме того, в субботу делегация Муссомели встретится с членами комиссии по культуре Мосгордумы.

"Не скрою, мы многого ожидаем от этих встреч и рассчитываем на серьезное сотрудничество с Россией в будущем", - подытожил мэр.

Муссомели

Муссомели расположен в центральной части Сицилии. По местным меркам это достаточно крупный населенный пункт, где в настоящее время проживают 10,5 тысячи человек. При этом, по данным мэрии, в городе есть возможность для проживания почти 40 тысяч. Как и во многих других районах Сицилии, за последние годы число жителей Муссомели заметно сократилось. Молодежь в поисках работы уезжает в большие города, а здания в историческом центре пустеют и ветшают. В сложившейся ситуации городские власти решили предложить желающим приобрести заброшенные дома всего за один евро.

Город, история которого насчитывает 1,5 тысячи лет, расположен в гористой местности на высоте 765 метров над уровнем моря. Благодаря такому положению, зимой там довольно сухо, а летом, хотя температура воздуха обычно достигает 30-32 градусов, из-за постоянного легкого ветра жара переносится значительно легче. До провинциального центра Кальтаниссетта от Муссомели 58 километров, до приморского города Агридженто — 53 километра. От международного аэропорта Катания, куда регулярно прибывают рейсы из России, Муссомели отделяют 150 километров.

Предложения приобрести заброшенные дома в небольших провинциальных городах Италии за символическую цену появлялись и раньше. Первым с такой инициативой выступил известный арт-критик и политик Витторио Згарби, который в 2008 году был избран мэром сицилийского города Салеми. Именно он предложил за один евро передавать всем желающим в собственность дома, серьезно пострадавшие от землетрясения 1968 года.