В Россотрудничестве рассказали о планах на 2020 год

ЛЮБЛЯНА, 11 дек — РИА Новости. В 2020 году ключевыми событиями для В 2020 году ключевыми событиями для Россотрудничества станут мероприятия, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 100-летию "Русского исхода", заявила глава агентства Элеонора Митрофанова на встрече с российскими журналистами, посвященной итогам 2019 года.

"В 2020 году наши центры нацелены на две даты - это 75-летие победы и 100-летие исхода. По 75-летию победы все планы сверстаны. Если говорить о целевых установках, то в Европе, в Северной Америке это, в первую очередь, противодействие фальсификации истории", — сказала она. В рамках этой работы, как указала глава агентства, у Россотрудничества в том числе запланированы форумы, большое количество конференций историков, политологов, экспертов, показ документальных и художественных фильмов. В этом направлении агентство ведет активное взаимодействие с МИА "Россия сегодня" , Российским военно-историческим обществом, музеем-заповедником "Сталинградская битва", музеем обороны и блокады Ленинграда, музеем Победы, Государственным историческим музеем, отметила Митрофанова.

Что касается стран СНГ, то в первую очередь там, по словам главы Россотрудничества, будут проведены мероприятия, "которые говорят об общности народов в борьбе с одним врагом во время Великой Отечественной войны". "Все выставки, которые нами подготовлены в странах СНГ, будем дополнять, учитывая вклад конкретной страны в общую победу", — пояснила она.

В рамках рабочего визита в Любляну Митрофанова возложила цветы к Вечному огню - единственному в странах НАТО. Он зажжен у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года.

Как напомнила Митрофанова, в соответствии с поручением правительства РФ Россотрудничество является координатором мероприятий, посвященных 100-летию исхода эскадры императорского Черноморского флота из Крыма и Севастополя в России и за рубежом. В этой связи агентством создан координационный совет с целью разработки единого общего плана мероприятий, связанных со 100-летием Крымской эвакуации. Мероприятия планируется провести в 2020 году в Бельгии, Болгарии, Тунисе, Турции, Сербии, Франции, США, Греции, Китае и Словении.

"Все планы тоже сверстаны. Тема непростая, очень деликатная. Будем делать через призму люди-судьбы, через личностные истории, уходя от крупных политических оценок", — сообщила Митрофанова.