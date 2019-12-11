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В Россотрудничестве рассказали о планах на 2020 год
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РИА Новости

В Россотрудничестве рассказали о планах на 2020 год

20:15 11.12.2019 (обновлено: 20:17 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинРуководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова
Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Александр Натрускин
ЛЮБЛЯНА, 11 дек — РИА Новости. В 2020 году ключевыми событиями для Россотрудничества станут мероприятия, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 100-летию "Русского исхода", заявила глава агентства Элеонора Митрофанова на встрече с российскими журналистами, посвященной итогам 2019 года.
"В 2020 году наши центры нацелены на две даты - это 75-летие победы и 100-летие исхода. По 75-летию победы все планы сверстаны. Если говорить о целевых установках, то в Европе, в Северной Америке это, в первую очередь, противодействие фальсификации истории", — сказала она. В рамках этой работы, как указала глава агентства, у Россотрудничества в том числе запланированы форумы, большое количество конференций историков, политологов, экспертов, показ документальных и художественных фильмов. В этом направлении агентство ведет активное взаимодействие с МИА "Россия сегодня", Российским военно-историческим обществом, музеем-заповедником "Сталинградская битва", музеем обороны и блокады Ленинграда, музеем Победы, Государственным историческим музеем, отметила Митрофанова.
Что касается стран СНГ, то в первую очередь там, по словам главы Россотрудничества, будут проведены мероприятия, "которые говорят об общности народов в борьбе с одним врагом во время Великой Отечественной войны". "Все выставки, которые нами подготовлены в странах СНГ, будем дополнять, учитывая вклад конкретной страны в общую победу", — пояснила она.
В рамках рабочего визита в Любляну Митрофанова возложила цветы к Вечному огню - единственному в странах НАТО. Он зажжен у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года.
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Как напомнила Митрофанова, в соответствии с поручением правительства РФ Россотрудничество является координатором мероприятий, посвященных 100-летию исхода эскадры императорского Черноморского флота из Крыма и Севастополя в России и за рубежом. В этой связи агентством создан координационный совет с целью разработки единого общего плана мероприятий, связанных со 100-летием Крымской эвакуации. Мероприятия планируется провести в 2020 году в Бельгии, Болгарии, Тунисе, Турции, Сербии, Франции, США, Греции, Китае и Словении.
"Все планы тоже сверстаны. Тема непростая, очень деликатная. Будем делать через призму люди-судьбы, через личностные истории, уходя от крупных политических оценок", — сообщила Митрофанова.
По ее словам, запланировано проведение круглых столов с привлечением российских экспертов, кинопоказы художественных фильмов о судьбе Белой армии после Гражданской войны, проведение в стране молебнов, возложение цветов к памятникам, открытие выставок.
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МИА "Россия сегодня"Элеонора МитрофановаРоссотрудничествоОбщество
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