Россотрудничество намерено расширить работу с молодежью

ЛЮБЛЯНА, 11 дек - РИА Новости. Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ( Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ( Россотрудничество ) будет расширять работу с молодежью, в том числе расширяя программу "Новое поколение", предусматривающую поездки иностранных молодых специалистов в Россию, а также используя в организации мероприятий в Российских культурных научных центрах (РЦНК) в разных странах современные цифровые технологии, заявила глава агентства Элеонора Митрофанова на встрече с российскими журналистами, посвященной итогам 2019 года.

Она напомнила, что в настоящее время в более чем 80 странах мира работает 97 представительств Россотрудничества. "Мы стараемся, чтобы наши дома (РЦНК) стали в большей степени интересны для молодежи. И это получается. Одна из таких программ, которая содействует привлечению большего числа молодежи в наши дома, это программа "Новое поколение", действующая с 2012 года", - отметила Митрофанова.

По ее словам, по итогам 2019 года был поставлен рекорд - организован приезд в Россию 1004 молодых людей из 110 стран мира. "И это не просто молодые люди, которые изъявили желание посетить РФ. Это лидеры в своих направлениях. Например, молодые парламентарии, журналисты, молодые дипломаты. Очень успешный формат", - подчеркнула глава Россотрудничества.

Митрофанова сообщила, что планируется небольшое изменение концепции этой программы. "Мы расширяем возрастной диапазон (участников программы), сейчас он от 25 до 35 лет. Планируем расширить в пределах от 20 до 40 лет. Сейчас, например, из Китая, где молодыми специалистами считаются под люди в возрасте до 40 лет, мы никого не можем привезти", - уточнила она.

Кроме того, в программе будет представлена возможность для повторного участия. "По правилам мы не можем никого пригласить, это очень неправильно. Мы сейчас поняли, что необходимо оставлять квоту для тех, кто хочет повторно участвовать. Есть очень активные люди", - пояснила Митрофанова.

В рамках "Нового поколения" ведется постпрограммная работа, которая также очень важна, добавила она.

"Новое поколение" - программа Россотрудничества, включающая ознакомительные поездки в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств.