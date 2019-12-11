В Удмуртии запустили производство котонизированного льноволокна

УФА, 11 дек - РИА Новости. Удмуртское предприятие по переработке льна запустилао новую линию по производству котонизированного льноволокна на китайском оборудовании чтобы увеличить производительность продукта до 720 тонн в год и нарастить экспортные возможности, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

"В Удмуртии состоялся запуск линии по производству котонизированного льноволокна – это абсолютно новое направление развития удмуртского агропрома, которое позволит нарастить его экспортные возможности. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт", начиная с 2019 года – это национальный приоритет, обозначенный перед аграриями страны "майским" указом Президента страны Владимира Путина",- говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что колонизированное льняное волокно – это продукт глубокой переработки льна-долгунца. "Новая линия по его производству запущена в ООО "Шарканский льнозавод" - одном из ведущих предприятий льноводческой отрасли Удмуртии. Новое оборудование поставлено в республику из Китая, его мощности позволяют производить 720 тонн котонизированного льноволокна в год, цена реализации которого на международном рынке – примерно 2,2 доллара за 1 килограмм",- сообщили в пресс-службе руководства республики.

В сообщении отмечается, что на льнозаводе состоялся выпуск первой пробной партии. "Сырьё проходит через линию последовательных девятипильчатых вальцов и подвергается механической очистке. На выходе – котонин, внешне напоминающий вату. После получения первых килограммов новой продукции специалисты предприятия отметили: новое технологическое решение даёт новые возможности по сбыту. Это более дешёвое льняное волокно может использоваться для производства пороха, целлюлозы, утеплительных материалов и как альтернативу хлопку для получения пряжи и текстильных тканей из натуральных природных волокон" - рассказали в ведомстве, пояснив, что кроме того, такой лён может использоваться в химической промышленности, машиностроении, строительной отрасли и в производстве медицинской и технической ваты.

"Следующим этапом льнопереработки в республике должно стать именно производство пряжи с содержанием котонизированного льноволокна. А также производство целлюлозы, спектр применения которой ещё шире", - отмечают в минсельхозе Удмуртии.

По справке властей региона, "Шарканский льнозавод" сам себя обеспечивает сырьём, имеет самые большие площади сева льна-долгунца в Удмуртии. В этом году они составили 850 гектаров. Из-за погодных условий здесь сумели заготовить лишь 50% от планируемых объёмов льнотресты. Но шарканские льноводы уверены: сырья хватит, и до конца года планируют поставить свою продукцию в объёме 2 тонн в Китай. В целом география продаж льнозавода обширна, также включает Белоруссию, Казахстан и Таджикистан, Москву и Санкт-Петербург, значительные объёмы традиционно поставляются в Иваново. До сегодняшнего дня льнозавод производил длинное и короткое льноволокно.