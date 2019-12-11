Пермский губернатор озвучил факторы для развития НОЦ в регионах

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Основными факторами для развития научно-образовательных центрах (НОЦ) в регионах являются нацеленность на молодежь, готовность к реализации сложных проектов, сильные вузы и развитая инфраструктура, заявил губернатор Пермского края Основными факторами для развития научно-образовательных центрах (НОЦ) в регионах являются нацеленность на молодежь, готовность к реализации сложных проектов, сильные вузы и развитая инфраструктура, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников

Заявление Решетникова прозвучало в рамках VI ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо-2019", посвященной реализации национальных проектов "Образование" и "Наука". Решетников поделился с участниками выставки опытом создания пермского НОЦ "Рациональное недропользование".

Как подчеркнул губернатор Пермского края , открытие НОЦ, прежде всего, выгодно для молодого поколения, а основным критерием успешности проекта является то, "останется молодежь в регионе или нет".

"Ключевым фактором для молодежи является реализация сложных проектов, в том числе и в НОЦ. Когда есть сложные задачи, за ними готовы ехать молодые исследователи и молодые команды. И они готовы менять место жительства", - отметил Решетников.

Пермский губернатор добавил, что необходимо делать акцент на взращивании своих кадров и удержании их в регионе, для чего нужно развивать систему высшего образования. "В каждом регионе это основа конкурентоспособности: есть сильные вузы – будет у региона будущее, если вузы динамику теряют – отток молодежи кратно возрастает", - пояснил Решетников.

Как считает глава Пермского края, что для этого важно развивать университетскую инфраструктуру.

По данным пресс-службы правительства региона, для развития НОЦ в Перми к 2023 году в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, будет построен международный образовательный кампус на 6 тысяч мест.