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Пермский губернатор озвучил факторы для развития НОЦ в регионах
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РИА Новости

Пермский губернатор озвучил факторы для развития НОЦ в регионах

20:21 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Пермского края Максим Решетников
Губернатор Пермского края Максим Решетников
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Основными факторами для развития научно-образовательных центрах (НОЦ) в регионах являются нацеленность на молодежь, готовность к реализации сложных проектов, сильные вузы и развитая инфраструктура, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Заявление Решетникова прозвучало в рамках VI ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо-2019", посвященной реализации национальных проектов "Образование" и "Наука". Решетников поделился с участниками выставки опытом создания пермского НОЦ "Рациональное недропользование".
Как подчеркнул губернатор Пермского края, открытие НОЦ, прежде всего, выгодно для молодого поколения, а основным критерием успешности проекта является то, "останется молодежь в регионе или нет".
"Ключевым фактором для молодежи является реализация сложных проектов, в том числе и в НОЦ. Когда есть сложные задачи, за ними готовы ехать молодые исследователи и молодые команды. И они готовы менять место жительства", - отметил Решетников.
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Пермский губернатор добавил, что необходимо делать акцент на взращивании своих кадров и удержании их в регионе, для чего нужно развивать систему высшего образования. "В каждом регионе это основа конкурентоспособности: есть сильные вузы – будет у региона будущее, если вузы динамику теряют – отток молодежи кратно возрастает", - пояснил Решетников.
Как считает глава Пермского края, что для этого важно развивать университетскую инфраструктуру.
По данным пресс-службы правительства региона, для развития НОЦ в Перми к 2023 году в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, будет построен международный образовательный кампус на 6 тысяч мест.
Ранее правительство региона сообщало о том, что пермский НОЦ "Рациональное недропользование" работает по семи направлениям: твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация. В состав НОЦ входит 105 лабораторий и кафедр, к проекту привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нем работает свыше 5 тысяч инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России.
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Максим РешетниковРоссияПермьПермский крайОбщество
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