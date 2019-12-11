Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Итальянский астронавт Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано , находящийся на борту МКС , принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.

Дебаты с Сальво провели генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и и.о. министра науки Испании, астронавт Педро Дуке, дважды побывавший в космосе.

Итальянский астронавт сказал, что один из способов объединить людей – "найти общего врага". "Враг номер один – то, что разрушает наш мир таким, каким мы его знаем, климатические изменения, повышение температуры. Это общий враг и мы должны объединиться", - сказал Лука Сальво.

Он также напомнил об успешном сотрудничестве различных стран в космосе, приведя его в качестве примера "объединения разных миров". "Только через сотрудничество, через перераспределение ресурсов, через превращение ресурсов в новые идеи можно сделать что-то абсолютное новое, произвести революцию в мире – в транспорте, энергетике, производстве продуктов питания. Все это может измениться при использовании технологий", - сказал он.

Сальво рассказал, что с борта МКС видел последствия климатических изменений, последствия урагана Дориан (который бушевал в США в сентябре), результаты наводнений и разрушений из-за вулканической деятельности.

"Сложно описать словами, как себя чувствуешь, когда видишь планету из космоса. Наша планета прекрасна. Отсюда можно увидеть массу деталей, которые не видно ни из одной другой точки, но и видно и ее хрупкость. Наша планета единственная. У нас нет другой", - сказал Сальво.

Он призвал политиков "смотреть дальше сегодняшнего и завтрашнего дня".

"Такое впечатление, что мы видим только то, что происходит сегодня или завтра, но это очень ограниченное видение, это нас помещает в клетку. Мы должны думать с перспективой на 10, 15, 20 лет. Это будущее наших детей, наших внуков. Есть гораздо больше, чем завтрашние выборы. Надо пожертвовать чем-то сегодня, чтобы выиграть завтра. Более чистый транспорт, более чистая энергия, более чистый воздух - все это нам доступно благодаря технологиям", - добавил он.

Лука Сальво Пармитано — итальянский астронавт Европейского космического агентства. Первый полет в космос он совершил в 2013 году, став первым итальянцем, вышедшим в открытый космос. Он вновь отправился на МКС в июле 2019 года.