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Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
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РИА Новости

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

19:41 11.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкАстронавт ESA Лука Пармитано
Астронавт ESA Лука Пармитано
© POOL
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Дебаты с Сальво провели генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и и.о. министра науки Испании, астронавт Педро Дуке, дважды побывавший в космосе.
Итальянский астронавт сказал, что один из способов объединить людей – "найти общего врага". "Враг номер один – то, что разрушает наш мир таким, каким мы его знаем, климатические изменения, повышение температуры. Это общий враг и мы должны объединиться", - сказал Лука Сальво.
Он также напомнил об успешном сотрудничестве различных стран в космосе, приведя его в качестве примера "объединения разных миров". "Только через сотрудничество, через перераспределение ресурсов, через превращение ресурсов в новые идеи можно сделать что-то абсолютное новое, произвести революцию в мире – в транспорте, энергетике, производстве продуктов питания. Все это может измениться при использовании технологий", - сказал он.
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Сальво рассказал, что с борта МКС видел последствия климатических изменений, последствия урагана Дориан (который бушевал в США в сентябре), результаты наводнений и разрушений из-за вулканической деятельности.
"Сложно описать словами, как себя чувствуешь, когда видишь планету из космоса. Наша планета прекрасна. Отсюда можно увидеть массу деталей, которые не видно ни из одной другой точки, но и видно и ее хрупкость. Наша планета единственная. У нас нет другой", - сказал Сальво.
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Лука Сальво Пармитано — итальянский астронавт Европейского космического агентства. Первый полет в космос он совершил в 2013 году, став первым итальянцем, вышедшим в открытый космос. Он вновь отправился на МКС в июле 2019 года.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран.
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Лука ПармитаноАнтониу ГутеррешМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоИспания
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