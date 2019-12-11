Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

"В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов", — пояснили в компании.
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Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года, когда истекает контракт между "Газпромом" и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу "Ямал — Европа".
"В случае отключения поставок по газопроводу "Ямал" и реверсных поставок из Германии возможности поставок (газа в Польшу. — Прим. ред.) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через "Ямал", национальной добычи и запасов", — говорится в сообщении.
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
В компании уточнили, что в 2019 году потребление газа в Польше составит около 19 миллиардов кубометров, в том числе четыре миллиарда кубометров — собственной добычи, девять миллиардов кубов — закупленные в России, 3,5 миллиарда — закупленные в ЕС и 2,5 миллиарда — приобретенные в виде СПГ.