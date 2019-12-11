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Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
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РИА Новости

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

19:36 11.12.2019 (обновлено: 20:04 11.12.2019)
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© Фото : PGNiGЗдание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
© Фото : PGNiG
ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
"В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов", — пояснили в компании.
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Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года, когда истекает контракт между "Газпромом" и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу "Ямал — Европа".
"В случае отключения поставок по газопроводу "Ямал" и реверсных поставок из Германии возможности поставок (газа в Польшу. — Прим. ред.) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через "Ямал", национальной добычи и запасов", — говорится в сообщении.
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В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
В компании уточнили, что в 2019 году потребление газа в Польше составит около 19 миллиардов кубометров, в том числе четыре миллиарда кубометров — собственной добычи, девять миллиардов кубов — закупленные в России, 3,5 миллиарда — закупленные в ЕС и 2,5 миллиарда — приобретенные в виде СПГ.
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PGNiGГазпромЕвросоюзПольшаРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Вот и отлично! Все готовы, можно начинать.
11 декабря, 19:39
Дик Котов
12560001
Думаю, что проговорились, поэтому я не сомневаюсь, что с Украиной по транзиту не договоримся до конца года, это горячий привет европейцам от Украины...
11 декабря, 19:46
Alex Grosh
7320003
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