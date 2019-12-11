Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG

"В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов", — пояснили в компании.

Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года, когда истекает контракт между "Газпромом" и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу "Ямал — Европа".

"В случае отключения поставок по газопроводу "Ямал" и реверсных поставок из Германии возможности поставок (газа в Польшу. — Прим. ред.) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через "Ямал", национальной добычи и запасов", — говорится в сообщении.

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.