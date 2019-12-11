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Комитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400
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РИА Новости

Комитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400

19:35 11.12.2019 (обновлено: 20:06 11.12.2019)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400, о принятии законопроекта сообщил сенатор Боб Менендес.
Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Законопроект, утвержденный на уровне комитета в среду, требует принятия санкций в течение 30 дней после того, как он примет законную силу.
Приобретение Турцией систем С-400 у РФ вызвало резкую критику США, законопроект, требующий ввести санкции, был представлен в октябре.
Документ также ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии. США уже вводили ранее санкции против Турции из-за операции в Сирии, но отменили их после того, как Анкара согласилась на прекращение огня.
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Вчера, 12:50Сказано в эфире
Закроет ли Турция американские базы в случае санкций? Мнение экспертаТурция пригрозила закрыть американскую базу Инджирлик в случае санкций из-за покупки российских систем ПВО С-400. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов высказал свой взгляд на ситуацию.
Ранее палата представителей уже приняла собственную версию санкций против Турции, а в сенате рассматривается еще целый ряд аналогичных законопроектов. Председатель комитета, сенатор Джим Риш ранее заявил, что намерен провести голосование по законопроекту о санкциях против Турции, однако не считает введение санкций наилучшим вариантом действий в данный момент.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
10 декабря, 06:53
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Сенат СШАС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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