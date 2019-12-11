Комитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Комитет по международным делам Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400 , о принятии законопроекта сообщил сенатор Боб Менендес.

Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Законопроект, утвержденный на уровне комитета в среду, требует принятия санкций в течение 30 дней после того, как он примет законную силу.

Приобретение Турцией систем С-400 у РФ вызвало резкую критику США, законопроект, требующий ввести санкции, был представлен в октябре.

Документ также ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии. США уже вводили ранее санкции против Турции из-за операции в Сирии, но отменили их после того, как Анкара согласилась на прекращение огня.

Ранее палата представителей уже приняла собственную версию санкций против Турции, а в сенате рассматривается еще целый ряд аналогичных законопроектов. Председатель комитета, сенатор Джим Риш ранее заявил, что намерен провести голосование по законопроекту о санкциях против Турции, однако не считает введение санкций наилучшим вариантом действий в данный момент.