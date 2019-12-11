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В России запустят портал с документами времен Великой Отечественной
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РИА Новости

В России запустят портал с документами времен Великой Отечественной

19:29 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Росархив в мае планирует запустить интернет-портал с рассекреченными документами времен Великой Отечественной войны, которые открывают новые факты преступлений нацистов против мирного населения, сообщила председатель общественного совета главного архивного управления Москвы Елена Малышева.
Проект "Без срока давности" призван рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения и увековечить память мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
"В рамках проекта уже в течение года ведется масштабная работа по рассекречиванию (документов)... На сегодняшний день всего рассекречены 623 документа, и к маю 2020 года Росархив планирует открытие соответствующего интернет-портала", — сказала Малышева на заседании оргкомитета "Победа".
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По ее словам, рассекреченные документы позволяют узнать "о новых фактах злодеяний", например о торговле в Литве детьми, которые были вывезены из Смоленской области.
Малышева рассказала, что в рамках проекта "Без срока давности", в частности, в Новгородской области было обнаружено место массового захоронения примерно 2,6 тысячи мирных жителей. Она сообщила, что уже проведена эксгумация 542 скелетированных останков, среди которых 52 ребенка. Все документы были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье "геноцид" в отношении 19 уроженцев Латвии.
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