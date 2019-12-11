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2019-12-12T01:11+0300
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Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
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РИА Новости

Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"

19:21 11.12.2019 (обновлено: 01:11 12.12.2019)
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© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.
Московский Кремль
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В старой версии коммюнике говорилось, что стороны "выражают заинтересованность в достижении договоренностей <… > по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Пушилин обратил внимание, что в официальной версии английского текста на сайте Елисейского дворца речь идет не только о законе, а обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса, которые должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию. Он подчеркнул, что ДНР не будет выполнять указанные решения, пока Киев не исправит текст.
Часть текста коммюнике "нормандской четверки" на сайте президента Украины, подвергшаяся изменениям
Часть текста коммюнике Нормандской четверки на сайте Президента Украины, подвергшаяся изменениям
Часть текста коммюнике "нормандской четверки" на сайте президента Украины, подвергшаяся изменениям
Офис украинского лидера убрал соответствующую строчку из итогового документа. Теперь новая версия коммюнике на украинском языке соответствует английскому тексту.
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. В законе говорится, что особый статус для региона на юго-востоке страны вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" из Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
10 декабря, 01:33
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
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Владимир Зеленский"Нормандский" саммит в ПарижеДНР"Нормандская четверка"ДонбассДенис ПушилинФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если не бить по рукам, не образумятся. Вывод - надо бить по рукам.
11 декабря, 19:42
iibrovkin
7120002
Вопрос принципиальный - пройдёт украинское мошенничество или нет. Не прошло.
11 декабря, 19:51
iibrovkin
6520003
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