Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

В старой версии коммюнике говорилось, что стороны "выражают заинтересованность в достижении договоренностей <… > по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Пушилин обратил внимание, что в официальной версии английского текста на сайте Елисейского дворца речь идет не только о законе, а обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса, которые должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию. Он подчеркнул, что ДНР не будет выполнять указанные решения, пока Киев не исправит текст.

Часть текста коммюнике "нормандской четверки" на сайте президента Украины, подвергшаяся изменениям Часть текста коммюнике "нормандской четверки" на сайте президента Украины, подвергшаяся изменениям

Офис украинского лидера убрал соответствующую строчку из итогового документа. Теперь новая версия коммюнике на украинском языке соответствует английскому тексту.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".