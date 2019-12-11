Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
"Я обеспокоен Турцией и Россией. Я обеспокоен, что Турция уходит с орбиты НАТО, я об этом несколько раз говорил публично. Мы должны ответить на вызов и понять, как мы можем вернуть ее ближе к альянсу НАТО, потому что она - наш важный партнер на протяжении 70 лет", - сказал Эспер на слушаниях в палате представителей конгресса.
У США с Турцией сохраняются разногласия, прежде всего по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.