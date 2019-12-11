Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

"Я обеспокоен Турцией и Россией. Я обеспокоен, что Турция уходит с орбиты НАТО, я об этом несколько раз говорил публично. Мы должны ответить на вызов и понять, как мы можем вернуть ее ближе к альянсу НАТО, потому что она - наш важный партнер на протяжении 70 лет", - сказал Эспер на слушаниях в палате представителей конгресса.