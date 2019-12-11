Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
Собеседник портала рассказал, что подлинность письма подтвердила почерковедческая экспертиза. В настоящий момент эксперты выясняют дату его написания.
"Эту записку в руках держала Эльмира Мазова, родители Артема видели ее фотографию только с планшета следователя", — рассказал информатор.
Он добавил, что записку мужчина оставил не на столе, а среди бумаг. По словам источника, это может говорить о том, что Мазов задумывался о побеге ранее, но решение было спонтанным.
Ранее полиция сообщила, что 26 октября 34-летняя жительница Уфы написала заявление об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет. СК возбудил уголовное дело об убийстве и начал поиски пропавших. Позднее в лесном массиве в Калининском районе Уфы нашли автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. Об их судьбе до сих пор ничего не известно.