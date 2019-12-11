Движение в Москве изменится 12 декабря в связи с прощанием с Лужковым

Цветы у здания Мэрии в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Схему движения и порядок работы общественного транспорта изменят в центре Москвы 12 декабря из-за траурных мероприятий в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Схему движения и порядок работы общественного транспорта изменят в центре Москвы 12 декабря из-за траурных мероприятий в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

В храме Христа Спасителя утром 12 декабря пройдет отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова . Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Похоронят экс-мэра на Новодевичьем кладбище.

"Центр организации дорожного движения обращает внимание, что 12 декабря 2019 года в храме Христа Спасителя состоятся траурные мероприятия. В связи с этим в центральной части города завтра изменится схема движения, а также работа городского транспорта", - говорится в сообщении.

С 00.01 12 декабря будет ограничено движение у храма Христа Спасителя - по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Также будет запрещен поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка.

"Также обращаем внимание, что вход и выход со станции "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15.30 в связи с проведением траурных мероприятий. Просим учесть изменения и заранее построить маршрут", - говорится в сообщении.

С 6.00 12 декабря автобус №м3 не будет обслуживать остановки "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина" по улице Волхонка в сторону метро "Семеновская", а автобус №255 - остановку "Метро "Кропоткинская" в Соймоновском проезде.