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Британский коллекционер вернул Испании украденные бронзовые шлемы
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РИА Новости

Британский коллекционер вернул Испании украденные бронзовые шлемы

23:06 11.12.2019
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© Фото : MACM Musée de MouginsШлемы в коллекции Музея классического искусства Мужена
Шлемы в коллекции Музея классического искусства Мужена
© Фото : MACM Musée de Mougins
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Британский коллекционер добровольно вернул Испании старинные бронзовые шлемы. Это самая значимая реституция похищенного наследия с 2012 года в этой стране, сообщает The Guardian.
Британский бизнесмен и коллекционер Кристиан Леветт вполне законно купил семь шлемов, датируемых между 400 и 200 годами до н.э., за 330 тысяч долларов на аукционе в Мюнхене в 2008 году и один у лондонского дилера в 2009.
Потом он прочитал в испанской прессе, что они были нелегально вывезены с раскопок на севере Испании в 1980-е годы, и решил их вернуть. Леветт обсудил их возврат с испанским послом в ЮНЕСКО и подписал акт добровольной передачи.
"Лично я считаю, что если произведение искусства было нелегально изъято, а затем вывезено из страны, то вряд ли кто-то захочет иметь его в своей коллекции", - заявил коллекционер.
Это самый значительный возврат ценных артефактов Испании после 2012 года, когда Соединенные Штаты передали Мадриду 15 тонн золотых монет (стоимостью около 500 миллионов долларов) с затонувшего в 1804 году у берегов Португалии корабля Nuestra Señora de las Mercedes.
Леветт уточнил, что постарается теперь получить свои деньги у тех людей, которые продали ему краденные ценности.
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