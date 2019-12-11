Свыше 5,5 тысячи процедур ЭКО провели в 2019 году в Московской области

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что в нынешнем году в регионе провели свыше пяти с половиной тысяч процедур ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Об этом сообщил телеканал "360".
В Подмосковье направление на процедуру ЭКО можно получить бесплатно. Для этого требуется лишь полис обязательного медицинского страхования. Длительность ожидания составляет около трех недель.
По словам Лазаревой, ежегодно в регионе увеличивается число процедур ЭКО. Благодаря им женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут обрести счастье материнства.