Эксперт сообщила, через какие страны российские туристы едут в Грузию

Здание правительства Республики Армения в ночное время

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией повысила продажу комбинированных туров через Армению и Азербайджан, что дало дополнительный турпоток в эти страны, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она обратила внимание на то, что доля самостоятельных путешественников из России в Грузию превышает туроператорскую.

"При этом тур в Тбилиси, например, через Ереван получается не дороже, чем стыковочная самостоятельная поездка, но таким образом появляется комфортная возможность посетить столицу Армении, а потом отправиться в Грузию", — добавила Ломидзе.