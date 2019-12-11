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Туризм
2019-12-11T19:14+0300
https://ria.ru/20191211/1562286244.html
Эксперт сообщила, через какие страны российские туристы едут в Грузию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f9d0b8e834f2951c3714ad9e6f81c2bf.jpg
РИА Новости

Эксперт сообщила, через какие страны российские туристы едут в Грузию

19:14 11.12.2019
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© Depositphotos / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения в ночное время
Здание правительства Республики Армения в ночное время
© Depositphotos / Saiko3p
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией повысила продажу комбинированных туров через Армению и Азербайджан, что дало дополнительный турпоток в эти страны, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она обратила внимание на то, что доля самостоятельных путешественников из России в Грузию превышает туроператорскую.
"При этом тур в Тбилиси, например, через Ереван получается не дороже, чем стыковочная самостоятельная поездка, но таким образом появляется комфортная возможность посетить столицу Армении, а потом отправиться в Грузию", — добавила Ломидзе.
Так что, по ее словам, для определенной категории путешественников комбинированные туры в эту страну получаются выгоднее, чем самостоятельная поездка.
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