Художественная подсветка появилась на 15 подмосковных объектах

Рабочий производит монтажные работы по установке художественной подсветки на здание

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В нынешнем году в Московской области на 15 объектах появилась архитектурно-художественная подсветка, сообщил телеканал . В нынешнем году в Московской области на 15 объектах появилась архитектурно-художественная подсветка, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.

По словам главы профильного ведомства Михаила Хайкина, работы выполнены в рамках реализации проекта "Светлый город". Он заметил, что, с одной стороны, подсветка зданий меняет ночной облик города, а с другой – придает сооружениям индивидуальность и собственный стиль.

Архитектурно-художественная подсветка появилась в Серпухове у железнодорожного вокзала, у здания городской думы, дома культуры "Россия" и многоквартирного дома на улице Ворошилова.

В Электростали подсветка украсила пять домов на проспекте Ленина и центральную библиотеку имени Паустовского.

В Сергиевом Посаде ее можно увидеть у дома №156/1 на проспекте Красной Армии и у Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.