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Новости Подмосковья
2019-12-11T18:45+0300
https://ria.ru/20191211/1562286150.html
Художественная подсветка появилась на 15 подмосковных объектах
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РИА Новости

Художественная подсветка появилась на 15 подмосковных объектах

18:45 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновРабочий производит монтажные работы по установке художественной подсветки на здание
Рабочий производит монтажные работы по установке художественной подсветки на здание
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В нынешнем году в Московской области на 15 объектах появилась архитектурно-художественная подсветка, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.
По словам главы профильного ведомства Михаила Хайкина, работы выполнены в рамках реализации проекта "Светлый город". Он заметил, что, с одной стороны, подсветка зданий меняет ночной облик города, а с другой – придает сооружениям индивидуальность и собственный стиль.
Архитектурно-художественная подсветка появилась в Серпухове у железнодорожного вокзала, у здания городской думы, дома культуры "Россия" и многоквартирного дома на улице Ворошилова.
В Электростали подсветка украсила пять домов на проспекте Ленина и центральную библиотеку имени Паустовского.
В Сергиевом Посаде ее можно увидеть у дома №156/1 на проспекте Красной Армии и у Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.
Также работы по архитектурно-художественной подсветке завершены в Истре (Ленино-Снегиревский военно-исторический музей) и Егорьевске (строительная композиция "Добрый ангел мира", гимназия №10 и окружная администрация).
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область
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