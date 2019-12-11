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Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит
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РИА Новости

Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит

18:43 11.12.2019
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов незамедлительно подписать согласованный конгрессом оборонный бюджет на 2020 финансовый год, как только палаты его формально одобрят.
"Я подпишу этот исторический закон незамедлительно!" - написал Трамп в Twitter.
Он также отметил, что в окончательную согласованную версию Закона о национальной обороне (NDAA) "вошли все приоритетные направления" нынешней администрации. В частности, Трамп выделил инвестиции в модернизацию вооруженных сил, безопасность на границе и финансирование недавно созданных космических сил.
Ранее палаты конгресса США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На 2019 год аналогичный бюджет составлял 716 миллиардов. Новый оборонный бюджет среди прочего вновь закладывает средства на "противодействие России" в различных областях и на помощь Украине. Теперь палаты должно проголосовать по нему.
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