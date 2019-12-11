Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что готов незамедлительно подписать согласованный конгрессом оборонный бюджет на 2020 финансовый год, как только палаты его формально одобрят.

"Я подпишу этот исторический закон незамедлительно!" - написал Трамп в Twitter.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 декабря 2019 г.

Он также отметил, что в окончательную согласованную версию Закона о национальной обороне (NDAA) "вошли все приоритетные направления" нынешней администрации. В частности, Трамп выделил инвестиции в модернизацию вооруженных сил, безопасность на границе и финансирование недавно созданных космических сил.