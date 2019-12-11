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Религия и мировоззрение
2019-12-11T18:35+0300
https://ria.ru/20191211/1562285863.html
Мусульмане Узбекистана открыли колл-центр по вопросам фетв и молитв
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РИА Новости

Мусульмане Узбекистана открыли колл-центр по вопросам фетв и молитв

18:35 11.12.2019
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ТАШКЕНТ, 11 дек - РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) открыло колл-центр по вопросам, связанным с проведением молитв и исполнением фетв (религиозных предписаний), сообщает в среду пресс-служба УМУ.
"Управление мусульман Узбекистана наладило систему ответов через колл-центр на религиозные вопросы относительно молитвы", - говорится в сообщении на сайте управления. По данным пресс-службы, позвонившие также могут получить ответ квалифицированных экспертов в вопросах фетвы.
Колл-центр будет работать с 9.00 до 17.00 (с 7.00 до 15.00 мск) с понедельника по субботу, исключая время молитв, уточнили в УМУ.
"Ислам - это религия знания и просвещения. Человек должен узнать то, чего он не знает", - добавили в управлении.
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15 ноября, 14:26Религия и мировоззрение
Мусульмане Узбекистана и России расширят сферы взаимодействия
Управление мусульман Узбекистана в последние два года активно использует информационные технологии в своей деятельности. В июне 2018 года УМУ впервые в стране запустило первый интернет-телеканал Muslim TV, а в мае этого года - религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин.
В Узбекистане, где проживают более 33 миллионов человек, 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.
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Религия и мировоззрениеУзбекистанрелигия
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