Мусульмане Узбекистана открыли колл-центр по вопросам фетв и молитв

ТАШКЕНТ, 11 дек - РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) открыло колл-центр по вопросам, связанным с проведением молитв и исполнением фетв (религиозных предписаний), сообщает в среду пресс-служба УМУ.

"Управление мусульман Узбекистана наладило систему ответов через колл-центр на религиозные вопросы относительно молитвы", - говорится в сообщении на сайте управления. По данным пресс-службы, позвонившие также могут получить ответ квалифицированных экспертов в вопросах фетвы.

Колл-центр будет работать с 9.00 до 17.00 (с 7.00 до 15.00 мск) с понедельника по субботу, исключая время молитв, уточнили в УМУ.

"Ислам - это религия знания и просвещения. Человек должен узнать то, чего он не знает", - добавили в управлении.

Управление мусульман Узбекистана в последние два года активно использует информационные технологии в своей деятельности. В июне 2018 года УМУ впервые в стране запустило первый интернет-телеканал Muslim TV, а в мае этого года - религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин.