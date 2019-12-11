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Фадеев назвал ключевые направления в организации СПЧ
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РИА Новости

Фадеев назвал ключевые направления в организации СПЧ

18:28 11.12.2019 (обновлено: 18:29 11.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Эксперт", телеведущий Валерий Фадеев
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в части организации Совета сейчас надо обсудить состав комиссий и расширить спектр его деятельности.
"В части организации, я считаю, что надо будет обсудить состав комиссий, сегодня 49 членов Совета, 20 комиссий. Надо сконцентрироваться на важнейших направлениях работы Совета. Следующая тема - нужно шире относиться к правам и свободам человека. ...Вот два этих ключевых направления - собственная организация Совета и расширение спектра его деятельности", - сказал Фадеев на пресс-конференции.
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По его словам, расширение спектра деятельности Совета - это не его ослабление.
"Как пишут некоторые, что Фадеев игнорирует политические права, - наоборот, это усиление Совета. Чем шире мы будем смотреть на права, чем ближе к 146 миллионам гражданам, тем полезнее будет работа Совета. Это сложно сделать, потому что и Совет небольшой, а проблем очень много", - пояснил глава Совета.
Кроме этого, он рассказал, что СПЧ будет помогать участвовать в подготовке поручений президента, в частности, по темам развития суда присяжных и следственных судей, уголовного преследования россиян на Украине.
"Здесь мы тоже ждем поручения", - уточнил Фадеев.
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"О состоянии психоневрологических интернатов. Здесь мы тоже ожидаем поручения. Закон сейчас прошел первые чтения - нам надо успеть его поправить. Потому что некоторые очень серьезные предложения не были учтены. ...Есть поручение практическое по части инвалидности", - добавил он.
Глава Совета также сказал, что по теме администрирования НКО СПЧ также ждет поручений, чтобы вместе с органами власти внести надлежащие правки в законы.
"Еще одна тема есть, не знаю, будет ли поручение, но мы будем двигаться. ...Доклад ...о формировании культуры компромиссов практики реализации конституционного права граждан на свободу собраний. И здесь есть очень серьезные предложения, как скорректировать законы. ...Довольно много мы ожидаем поручений", - заключил он.
В свою очередь заместитель главы СПЧ Ирина Киркора пояснила, что формирование поручений президента Совету чаще всего занимает месяц-полтора, потому что очень важно выверить все формулировки.
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФРоссияОбщество
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