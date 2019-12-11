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Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга приговорили к 3,5 года колонии
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РИА Новости

Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга приговорили к 3,5 года колонии

18:27 11.12.2019 (обновлено: 19:32 11.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
Бывший первый заместитель главы компании Росгеология Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Суд вынес приговор бывшему замдиректора "Росгеологии" Руслану Горрингу, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"Суд постановил назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", — огласил решение судья.
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Такое же наказание требовал и прокурор.
Горринг признал свою вину, дело слушалось в особом порядке, что гарантировало более мягкое наказание.
В последнем слове подсудимый заявил, что "не прятался и не собирался прятаться".
"Насчет смены фамилии — это было связано с родовыми вещами, я узнал, что в розыске, когда пришел менять водительское удостоверение. Когда все случилось, я был молод, за это время у меня родились четверо детей. Сегодня я больше всего хочу к своим детям", — сказал Горринг.
В 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от одного из бизнесменов в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
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После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него вернуть "долг" в пять миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.
Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, но он скрылся. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" — крупнейший геологический холдинг России, который полностью принадлежит государству.
В начале года в социальных сетях появилось видео с Горрингом, на котором он играет в компьютерную игру и, матерясь, рассказывает об интимных отношениях с подчиненными и привилегированном положении в компании. После этого Горринга уволили из "Росгеологии" и вскоре задержали.
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РоссияПроисшествияРуслан ГоррингРосгеология
Популярные комментарии
А что с теми, кто рекомендовал его на эту должность? Продолжают работать? Взашей их тоже.
11 декабря, 19:20
СКСергей К.
1800000
Мало дали. Надо хотя бы лет 10 давать за это. Без права амнистии.
11 декабря, 18:40
Петя Иванов
1500000
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