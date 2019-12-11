Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга приговорили к 3,5 года колонии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Суд вынес приговор бывшему замдиректора Суд вынес приговор бывшему замдиректора "Росгеологии" Руслану Горрингу , передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

"Суд постановил назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", — огласил решение судья.

Такое же наказание требовал и прокурор.

Горринг признал свою вину, дело слушалось в особом порядке, что гарантировало более мягкое наказание.

В последнем слове подсудимый заявил, что "не прятался и не собирался прятаться".

"Насчет смены фамилии — это было связано с родовыми вещами, я узнал, что в розыске, когда пришел менять водительское удостоверение. Когда все случилось, я был молод, за это время у меня родились четверо детей. Сегодня я больше всего хочу к своим детям", — сказал Горринг.

В 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от одного из бизнесменов в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".

После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него вернуть "долг" в пять миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.

Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, но он скрылся. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" — крупнейший геологический холдинг России, который полностью принадлежит государству.