В Госдуме объяснили, почему Тунберг присудили звание "человек года"

"Действительно, Грета достаточно много и часто поднимает вопросы, связанные с экологией. Я считаю, что они сейчас актуальны в мире. И учитывая, что определенным образом экология начинает интересовать много молодежи по всему миру, она на этой волне смогла завоевать большую популярность. Действительно, если мы сравним количество упоминаний в средствах массовой информации, про Грету Тунберг писали очень много, писали часто. Кто-то осуждал ее поступки, кто-то, наоборот, ее поддерживал. Есть мнения, может быть, разные, но то, что она действительно, с точки зрения информационной повестки, была номер 1 в этом году, это факт. Это решение редакторов Time, а не Нобелевская премия. Они вправе дать, кому они считают нужным", - сказал Власов РИА Новости.