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В Госдуме объяснили, почему Тунберг присудили звание "человек года"
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РИА Новости

В Госдуме объяснили, почему Тунберг присудили звание "человек года"

18:17 11.12.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Признание журналом Time шведской экоактивистки Греты Тунберг "Человеком года-2019" - это решение редакторов конкретного издания, тем более, что активистка, с точки зрения информационной повестки, действительно была номер 1 и на волне интереса к проблемам экологии смогла завоевать большую популярность, считает первый замглавы думского комитета по природным ресурсам Василий Власов.
Тунберг в среду стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time.
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"Действительно, Грета достаточно много и часто поднимает вопросы, связанные с экологией. Я считаю, что они сейчас актуальны в мире. И учитывая, что определенным образом экология начинает интересовать много молодежи по всему миру, она на этой волне смогла завоевать большую популярность. Действительно, если мы сравним количество упоминаний в средствах массовой информации, про Грету Тунберг писали очень много, писали часто. Кто-то осуждал ее поступки, кто-то, наоборот, ее поддерживал. Есть мнения, может быть, разные, но то, что она действительно, с точки зрения информационной повестки, была номер 1 в этом году, это факт. Это решение редакторов Time, а не Нобелевская премия. Они вправе дать, кому они считают нужным", - сказал Власов РИА Новости.
Ранее Власов приглашал Тунберг выступить с речью в Госдуме перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ. По его словам, пока на его приглашение ответов не поступало.
Экоактивистка Грета Тунберг
Вчера, 18:13
В Совфеде прокомментировали присуждение Тунберг звания "человек года"
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Грета ТунбергВасилий ВласовГосдума РФРоссияОбщество
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