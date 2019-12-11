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Новости Подмосковья
2019-12-11T18:35+0300
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Центр реабилитации диких животных откроют под Волоколамском
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РИА Новости

Центр реабилитации диких животных откроют под Волоколамском

18:11 11.12.2019 (обновлено: 18:35 11.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛеопард Николай в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья
Леопард Николай в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Специальный центр реабилитации откроется в Волоколамском округе. Об этом сообщил телеканал "360".
Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка открылся для посетителей еще в марте. До этого здесь занимались только научной работой и территория была закрыта для посещений.
"Важно, что сюда пошли люди, не так давно центр открыл свои двери. Раньше это была закрытая организация, а потом пришли к выводу, что он будет интересен в рамках наших программ „Зима в Подмосковье“ и „Лето в Подмосковье“. Этот центр был открыт, за что большое спасибо. И сразу достаточно большой поток сюда хлынул, потому что животные – детям всегда это очень интересно", – сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Первые посетители побывали на территории центра еще зимой 2018–2019 года. Официальное открытие состоялось в марте 2019 года.
Владельцы зоопарка планируют расширять деятельность – в частности, на 60 гектарах было решено открыть центр реабилитации диких зверей, попавших в беду.
"Здесь работают уникальные специалисты, потому что это крупнейший в стране центр по реабилитации и воспроизводству животных. Мы сегодня видели антилопу, которой нет ни в Московском зоопарке, ни вообще в зоопарках нашей страны. Сюда привозят животных, которые попали в тяжелую ситуацию. Здесь лечат, воспроизводят, не дают исчезнуть определенным видам. Это уникальное место, где животных примут, вылечат и помогут", – отметила Наталья Виртуозова.
Одним из уникальных представителей центра воспроизводства является приехавший сюда три года назад леопард Николай. Животное лишилось трех пальцев, поэтому было решено, что он не сможет справиться с хищниками. В зоопарке Волоколамска у Николая не только безопасная, но и счастливая жизнь – у него появилась невеста, а в прошлом году семейство пополнилось котятами.
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