Центр реабилитации диких животных откроют под Волоколамском

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Специальный центр реабилитации откроется в Волоколамском округе. Об этом сообщил телеканал . Специальный центр реабилитации откроется в Волоколамском округе. Об этом сообщил телеканал "360"

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка открылся для посетителей еще в марте. До этого здесь занимались только научной работой и территория была закрыта для посещений.

"Важно, что сюда пошли люди, не так давно центр открыл свои двери. Раньше это была закрытая организация, а потом пришли к выводу, что он будет интересен в рамках наших программ „Зима в Подмосковье“ и „Лето в Подмосковье“. Этот центр был открыт, за что большое спасибо. И сразу достаточно большой поток сюда хлынул, потому что животные – детям всегда это очень интересно", – сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Первые посетители побывали на территории центра еще зимой 2018–2019 года. Официальное открытие состоялось в марте 2019 года.

Владельцы зоопарка планируют расширять деятельность – в частности, на 60 гектарах было решено открыть центр реабилитации диких зверей, попавших в беду.

"Здесь работают уникальные специалисты, потому что это крупнейший в стране центр по реабилитации и воспроизводству животных. Мы сегодня видели антилопу, которой нет ни в Московском зоопарке, ни вообще в зоопарках нашей страны. Сюда привозят животных, которые попали в тяжелую ситуацию. Здесь лечат, воспроизводят, не дают исчезнуть определенным видам. Это уникальное место, где животных примут, вылечат и помогут", – отметила Наталья Виртуозова.