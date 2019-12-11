РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T18:49+0300
https://ria.ru/20191211/1562284489.html
Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России

18:07 11.12.2019 (обновлено: 18:49 11.12.2019)
10503
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза намерены продлить экономические санкции против России, сообщил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Саммит лидеров стран ЕС состоится 12-13 декабря.

"Лидеры ЕС заслушают доклад Франции и Германии по выполнению Минских соглашений и результатам саммита в Париже. Руководители с большой вероятностью подтвердят солидарную приверженность сохранению территориальной целостности Украины, и, как ожидается, санкции против России, которые привязаны к выполнению Минских соглашений, будут продлены на новый срок", — сказал чиновник.

Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 11:39
Россия и ЕС могут уйти от взаимных санкций, считают в Госдуме
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщается в твиттере Мишеля по итогам этого разговора, "ЕС продолжит поддерживать путь реформ Украины, а также суверенитет, независимость и территориальную целостность".
Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах Евросоюза все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
5 декабря, 18:12
Лавров напомнил о готовности России к сотрудничеству с ЕС

Встреча "нормандской четверки"

Первый за три года саммит в "нормандском формате" — Россия, Украина, Франция и Германия — состоялся в Париже 9 декабря.
В коммюнике, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Документ предусматривает разведение сил в трех новых точках в Донбассе к концу марта 2020 года и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
Следующая встреча "нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца. Одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50
Введение санкций против России и ответные шаги
49112131531
Обсудить 33
СанкцииЕвросоветЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
А как там насчет санкций за гнусное убийство в Германии гражданина Джорджии? Сегодня это актуальней, чем тема Украины, которая всем уже порядком надоела.
11 декабря, 18:13
Naum Vygodsky
21140017
да-да. Не участник конфликта, только откуда там наши военнопленные, которых мы обменивать собираемся? Военнопленных Франции и Германии там нет. Вот поэтому. Они и паспорта свои не раздают украинцам.
11 декабря, 20:09
InIpsilon n
17110418
Рекомендуем
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Здание американского Сената в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Атомный ледокол 50 лет Победы на географическом Северном полюсе
Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Кризис ВТО и ошибка российских караул-патриотов
Руди Джулиани и Дональд Трамп в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси
Трамп нашел способ победить своих врагов с помощью Украины
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния