Источник сообщил о планах ЕС продлить санкции в отношении России

Саммит лидеров стран ЕС состоится 12-13 декабря.
"Лидеры ЕС заслушают доклад Франции и Германии по выполнению Минских соглашений и результатам саммита в Париже. Руководители с большой вероятностью подтвердят солидарную приверженность сохранению территориальной целостности Украины, и, как ожидается, санкции против России, которые привязаны к выполнению Минских соглашений, будут продлены на новый срок", — сказал чиновник.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщается в твиттере Мишеля по итогам этого разговора, "ЕС продолжит поддерживать путь реформ Украины, а также суверенитет, независимость и территориальную целостность".
Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах Евросоюза все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
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Встреча "нормандской четверки"
Первый за три года саммит в "нормандском формате" — Россия, Украина, Франция и Германия — состоялся в Париже 9 декабря.
В коммюнике, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Документ предусматривает разведение сил в трех новых точках в Донбассе к концу марта 2020 года и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
Следующая встреча "нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца. Одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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