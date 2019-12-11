Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Надзор за рубкой хвойных пород деревьев будет усилен в преддверии Нового года, говорится в сообщении Рослесхоза.
"Такое поручение было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря. В частности, для пресечения незаконной заготовки проводятся профилактические рейды в лесах с привлечением общественных лесных инспекторов. Кроме того, совместно с органами внутренних дел увеличена кратность патрулирования лесных участков. На сегодняшний день, по данным региональных лесных ведомств, режим охраны хвойных лесов усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, незаконно срубленная новогодняя елка влечет за собой штраф: для физических лиц в размере от 3 тысяч рублей, для юридических ‒ от 200 тысяч рублей.
"По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, за время зимних праздников 2018/19 годов было незаконно срублено порядка 5 тысяч деревьев, причиненный лесам вред составил более 557 миллионов рублей", - сообщает ведомство.