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Новый год—2020
2019-12-11T18:05+0300
https://ria.ru/20191211/1562284447.html
Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156227/82/1562278251_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c3b4fa1c53bef57c853330939337a75b.jpg
РИА Новости

Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом

18:05 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Надзор за рубкой хвойных пород деревьев будет усилен в преддверии Нового года, говорится в сообщении Рослесхоза.
"Такое поручение было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря. В частности, для пресечения незаконной заготовки проводятся профилактические рейды в лесах с привлечением общественных лесных инспекторов. Кроме того, совместно с органами внутренних дел увеличена кратность патрулирования лесных участков. На сегодняшний день, по данным региональных лесных ведомств, режим охраны хвойных лесов усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях", - говорится в сообщении.
Елочные украшения на дереве
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Как уточняет ведомство, незаконно срубленная новогодняя елка влечет за собой штраф: для физических лиц в размере от 3 тысяч рублей, для юридических ‒ от 200 тысяч рублей.
"По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, за время зимних праздников 2018/19 годов было незаконно срублено порядка 5 тысяч деревьев, причиненный лесам вред составил более 557 миллионов рублей", - сообщает ведомство.
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Новый год—2020РослесхозРоссияОбщество
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