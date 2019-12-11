Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом

"Такое поручение было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря. В частности, для пресечения незаконной заготовки проводятся профилактические рейды в лесах с привлечением общественных лесных инспекторов. Кроме того, совместно с органами внутренних дел увеличена кратность патрулирования лесных участков. На сегодняшний день, по данным региональных лесных ведомств, режим охраны хвойных лесов усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях", - говорится в сообщении.