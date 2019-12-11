Гутерреш считает, что мир может "выиграть гонку" за климат

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Международное сообщество отстает в борьбе с климатическими изменениями, но у него все еще есть возможность выиграть эту гонку, заявил генеральный секретарь ООН Международное сообщество отстает в борьбе с климатическими изменениями, но у него все еще есть возможность выиграть эту гонку, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш , выступая на климатической конференции COP25 в Мадриде

"Мир становится жарче и опаснее быстрее, чем мы когда-либо могли подумать. Мы очень далеко позади, но все еще есть основания полагать, что мы можем выиграть эту гонку", - заявил Гутерреш. По его выражению, на стороне мирового сообщества в этой борьбе "наука, новые модели сотрудничества" и стремление к изменениям.

Генсек ООН считает, что "следующие двенадцать месяцев будут решающими", и призвал страны выполнять достигнутые на конференции в Париже в 2015 году договоренности по расширению национальных климатических обязательств каждые пять лет, начиная с 2020 года.

Гутерреш призвал страны добиваться сокращения к 2030 году выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с 2010 годом, достижения нейтральности по выбросам СО2 к 2050 году и не допустить превышения температуры более чем на 1,5 градуса к концу века по сравнению с доиндустриальным периодом. Генсек ООН выразил надежду, что на следующей конференции COP в Глазго страны представят свои национальные программы, которые будут соответствовать этим целям.

При этом, отметил генсек, при переходе на зеленую экономику необходимо учитывать социальный аспект.

По мнению Гутерреша, для достижения цели "1,5 градуса" необходимо отказаться от строительства новых угольных ТЭС после 2020 года и сократить нынешние мощности по добыче угля.

Он считает необходимым ускорить переход на 100-процентную возобновляемую энергию, повысить энергоэффективность, прекратить субсидии на производства, связанные с ископаемым топливом, и обезуглеродить ключевые сектора, в том числе транспортный.

Гутерреш также призвал к изменению финансовой и налоговой систем в интересах чистого производства. "Если мы переключим налогообложение с доходов на углерод, мы будем взимать налоги с загрязнения, а не с людей", - заявил генсек.