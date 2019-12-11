В МИД назвали празднование юбилея Победы напоминанием уроков прошлого

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - возможность напомнить международному сообществу об уроках прошлого и защитить историческую правду, заявил замглавы МИД России Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - возможность напомнить международному сообществу об уроках прошлого и защитить историческую правду, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа", трансляцию которого вел телеканал "Россия-24".

"Действительно, набирает обороты позорная кампания против памятников и захоронений солдат-освободителей. В этой связи мы рассматриваем 75-летие Победы, его празднование как очень важную возможность вновь напомнить международному сообществу об уроках прошлого, защитить историческую правду, а также переподтвердить незыблемость положений устава ООН - несущего элемента системы международного права и сегодняшних международных отношений", - сказал Панкин.

По его словам, эти вопросы - приоритеты министерства иностранных дел. "И мы энергично используем каналы взаимодействия с соотечественниками за рубежом. Они, их семьи являются и нашей аудиторией, и помощниками в нашем общем деле", - отметил он.

"Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, например, в случае со сносом памятников в Польше или в странах Балтии, мы в инициативном наступательном ключе не только поднимаем эту проблему в двусторонних официальных форматах или в рамках ОБСЕ, но и задействуем общественный ресурс соотечественников", - подчеркнул замглавы МИД РФ

Панкин добавил, что в праздновании 9 мая в Москве примут участие ветераны войны, проживающие в государствах СНГ и ряде других стран, МИД оказывает в этом помощь.