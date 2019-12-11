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В МИД назвали празднование юбилея Победы напоминанием уроков прошлого
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РИА Новости

В МИД назвали празднование юбилея Победы напоминанием уроков прошлого

17:59 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - возможность напомнить международному сообществу об уроках прошлого и защитить историческую правду, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа", трансляцию которого вел телеканал "Россия-24".
"Действительно, набирает обороты позорная кампания против памятников и захоронений солдат-освободителей. В этой связи мы рассматриваем 75-летие Победы, его празднование как очень важную возможность вновь напомнить международному сообществу об уроках прошлого, защитить историческую правду, а также переподтвердить незыблемость положений устава ООН - несущего элемента системы международного права и сегодняшних международных отношений", - сказал Панкин.
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По его словам, эти вопросы - приоритеты министерства иностранных дел. "И мы энергично используем каналы взаимодействия с соотечественниками за рубежом. Они, их семьи являются и нашей аудиторией, и помощниками в нашем общем деле", - отметил он.
"Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, например, в случае со сносом памятников в Польше или в странах Балтии, мы в инициативном наступательном ключе не только поднимаем эту проблему в двусторонних официальных форматах или в рамках ОБСЕ, но и задействуем общественный ресурс соотечественников", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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Панкин добавил, что в праздновании 9 мая в Москве примут участие ветераны войны, проживающие в государствах СНГ и ряде других стран, МИД оказывает в этом помощь.
Тема противодействия искажению истории остается в фокусе пристального внимания страновых, региональных, международных, всемирных конференций соотечественников, отметил Панкин. Он подчеркнул, что полностью теме 75-летия Победы будет посвящена запланированная в марте 2020 года в Берлине международная конференция под названием "Молодежь диаспоры: помним прошлое, смотрим в будущее".
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