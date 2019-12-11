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Епископ Саак Машалян избран Константинопольским армянским патриархом
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РИА Новости

Епископ Саак Машалян избран Константинопольским армянским патриархом

17:54 11.12.2019
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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Константинопольским армянским патриархом избран епископ Саак Машалян, занимавший с июля пост местоблюстителя патриарха, сообщил в среду директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.
Прежний патриарх архиепископ Месроп Мутафян скончался в марте 2019 года в возрасте 63 лет после тяжелой продолжительной болезни. Последние годы он провел в армянской больнице Святого Спасителя в Стамбуле. После его кончины церковное собрание должно было избрать местоблюстителя до выборов самого патриарха.
"Новоизбранный, 85-й Константинопольский армянский патриарх - епископ Саак Машалян", - написал Меликян в Facebook, выложив фотографию патриарха.
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Епископ Машалян родился в 1962 году в Стамбуле. Окончил философский факультет Стамбульского университета, изучал теологию в Лондонском и Дублинском университетах. Был инспектором армянских духовных семинарий в Иерусалиме и Святом Эчмиадзине. Рукоположен во епископа Католикосом всех армян Гарегином II в 2008 году.
Константинопольский армянский патриархат— один из престолов Армянской апостольской церкви наряду с Эчмиадзинским католикосатом в Армении, Киликийским католикосатом в Ливане и Иерусалимским армянским патриархатом. Канонически подчиняется Католикосу всех армян. Резиденция находится в Стамбуле. Архиепископ Мутафян занимал патриарший престол с 1998 года.
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Религия и мировоззрениерелигия
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