Епископ Саак Машалян избран Константинопольским армянским патриархом

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Константинопольским армянским патриархом избран епископ Саак Машалян, занимавший с июля пост местоблюстителя патриарха, сообщил в среду директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Прежний патриарх архиепископ Месроп Мутафян скончался в марте 2019 года в возрасте 63 лет после тяжелой продолжительной болезни. Последние годы он провел в армянской больнице Святого Спасителя в Стамбуле. После его кончины церковное собрание должно было избрать местоблюстителя до выборов самого патриарха.

"Новоизбранный, 85-й Константинопольский армянский патриарх - епископ Саак Машалян", - написал Меликян в Facebook, выложив фотографию патриарха.

Епископ Машалян родился в 1962 году в Стамбуле. Окончил философский факультет Стамбульского университета, изучал теологию в Лондонском и Дублинском университетах. Был инспектором армянских духовных семинарий в Иерусалиме и Святом Эчмиадзине. Рукоположен во епископа Католикосом всех армян Гарегином II в 2008 году.