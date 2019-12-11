Руденя: на расселение Морозовского городка выделены более 865 млн руб

Первый дом для переселения по программе реновации в Москве

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА новости. В проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года на переселение граждан из домов Морозовского городка предусмотрены 865,5 миллиона рублей. Переселение планируется проводить поэтапно. Разработан план-график, определена стоимость квартир, необходимых для переселения, сообщил губернатор области . В проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года на переселение граждан из домов Морозовского городка предусмотрены 865,5 миллиона рублей. Переселение планируется проводить поэтапно. Разработан план-график, определена стоимость квартир, необходимых для переселения, сообщил губернатор области Игорь Руденя

В мае этого года с корпорацией ВЭБ.РФ было достигнуто соглашение о создании на базе Морозовского городка современного делового центра. Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более пятидесяти сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозяйственных построек из красного кирпича.

"Морозовский городок – это памятник дореволюционной архитектуры, который получил признание международных выставок. Для нас важно сохранить комплекс, создать центр притяжения бизнеса, жителей и гостей Верхневолжья", - сказал глава региона на пресс-конференции в Твери в среду.

По его словам, вопрос о переселении жителей городка обсуждается с потенциальными инвесторами, которые будут строить для них новое жильё.

"Условие переселения — чтобы новое жилье по площади было не меньше прежнего", - отметил Руденя.