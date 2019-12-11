РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T17:52+0300
https://ria.ru/20191211/1562283815.html
Руденя: на расселение Морозовского городка выделены более 865 млн руб
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36eeeccef4c84902b3199cc16f418191.jpg
РИА Новости

Руденя: на расселение Морозовского городка выделены более 865 млн руб

17:52 11.12.2019
16
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА новости. В проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года на переселение граждан из домов Морозовского городка предусмотрены 865,5 миллиона рублей. Переселение планируется проводить поэтапно. Разработан план-график, определена стоимость квартир, необходимых для переселения, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В мае этого года с корпорацией ВЭБ.РФ было достигнуто соглашение о создании на базе Морозовского городка современного делового центра. Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более пятидесяти сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозяйственных построек из красного кирпича.
"Морозовский городок – это памятник дореволюционной архитектуры, который получил признание международных выставок. Для нас важно сохранить комплекс, создать центр притяжения бизнеса, жителей и гостей Верхневолжья", - сказал глава региона на пресс-конференции в Твери в среду.
По его словам, вопрос о переселении жителей городка обсуждается с потенциальными инвесторами, которые будут строить для них новое жильё.
Трамвай во время снегопада
Вчера, 12:31Тверская область
Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение
"Условие переселения — чтобы новое жилье по площади было не меньше прежнего", - отметил Руденя.
По итогам комплексного обследования территории Морозовского городка предложены несколько перспективных вариантов реновации пространства. В том числе это развитие активной городской среды с современной инфраструктурой, создание культурно-выставочного и офисного пространства, образовательного кампуса для молодежи.
200000
Обсудить 0
Тверская областьНовости - НедвижимостьИгорь РуденяОбщество
Рекомендуем
Комбайны во время уборки урожая
Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья
Трамвай во время снегопада
Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы
Первый фестиваль обучающихся профессиональных образовательных организаций Арт-Профи Слово в Серпухове
В Серпухове прошел первый фестиваль "Арт-Профи Слово"
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко призывает избегать формализма в подготовке к 75-летию Победы
Ход строительства Ржевского мемориала в Тверской области
Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности
Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
Руденя: выплату ко Дню Победы впервые получат более 105 тысяч тверичан
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: новая детская больница в Твери должна стать эталонной
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений
Трансформаторы подстанции
"Т Плюс" планирует обновить 1,5 ГВт мощностей за 6 лет
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц
Исторический квест Елка Победы. Новая миссия в Музее Победы
В Музее Победы стартует исторический квест "Елка Победы. Новая миссия"
Ульяновск. Архивное фото
"Т Плюс": тариф в Ульяновске будет ниже уровня "альткотельной" 10 лет
Смартфон
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния