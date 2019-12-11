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В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
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РИА Новости

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

17:50 11.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выдача пенсии. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Предложение привести прожиточный минимум пенсионера в соответствие с федеральными правилами, скорректировав его с 11 840 до 11 836 рублей, внесено на рассмотрение парламента Республики Карелия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
"Внесено предложение привести прожиточный минимум пенсионера в соответствие с федеральными правилами, установив его в размере 11 836 рублей", - сказал собеседник агентства.
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Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей. В соответствии с этим был подписан региональный закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в республике Карелия на 2020 год", который установил величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия в размере 11 840 рублей, пояснили в пресс-службе.
Второго декабря текущего года был подписан федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет 9 311 рублей. Таким образом, в соответствии с приведенной формулой, было скорректировано значение величины прожиточного минимума с 11 840 рублей на 11 836 рублей, отметили в пресс-службе.
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