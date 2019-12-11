В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии

"Мы готовы работать с россиянами", - сказал Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне в среду, отвечая на вопрос журналистов о возможном сотрудничестве с Москвой по Ливии. Он добавил, что обе стороны признали, что иного пути разрешения военного конфликта в стране, кроме как политического урегулирования, нет.

"Мы продолжим участвовать в консультациях с Россией, чтобы победа была достигнута не на поле боя, а в области политического урегулирования… Министр Лавров сказал мне вчера напрямую, что он готов быть частью этого (процесса) и продолжить его", - подчеркнул Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что такую же точку зрения поддерживают и его европейские коллеги.