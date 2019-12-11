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В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии
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РИА Новости

В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии

17:48 11.12.2019
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© Фото : МИД РФСовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
© Фото : МИД РФ
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы работать с РФ над урегулированием ситуации в Ливии. Об этом он сказал по итогам встречи во вторник с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Мы готовы работать с россиянами", - сказал Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне в среду, отвечая на вопрос журналистов о возможном сотрудничестве с Москвой по Ливии. Он добавил, что обе стороны признали, что иного пути разрешения военного конфликта в стране, кроме как политического урегулирования, нет.
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"Мы продолжим участвовать в консультациях с Россией, чтобы победа была достигнута не на поле боя, а в области политического урегулирования… Министр Лавров сказал мне вчера напрямую, что он готов быть частью этого (процесса) и продолжить его", - подчеркнул Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что такую же точку зрения поддерживают и его европейские коллеги.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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