Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали в инстаграме публикации СМИ о том, что ее якобы парализовало.
"Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все", — написали близкие актрисы в инстаграм-аккаунте, созданном для ее поддержки.
Авторы поста напомнили о народной мудрости, призывающей не желать никому того, чего не желаешь себе, и поблагодарили всех сочувствующих Анастасии Заворотнюк.
В записи подчеркивается, что близкие актрисы не планируют давать какие-либо комментарии СМИ, так как считают неприкосновенным право на частную жизнь.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что находящаяся на лечении Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.
Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые средства массовой информации сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти известия, но затем подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.