Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители актрисы Представители актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали в инстаграме публикации СМИ о том, что ее якобы парализовало.

"Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все", — написали близкие актрисы в инстаграм-аккаунте, созданном для ее поддержки.

Авторы поста напомнили о народной мудрости, призывающей не желать никому того, чего не желаешь себе, и поблагодарили всех сочувствующих Анастасии Заворотнюк.

В записи подчеркивается, что близкие актрисы не планируют давать какие-либо комментарии СМИ, так как считают неприкосновенным право на частную жизнь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что находящаяся на лечении Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.