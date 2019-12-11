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2019-12-11T19:35+0300
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Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы
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РИА Новости

Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

17:47 11.12.2019 (обновлено: 19:35 11.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали в инстаграме публикации СМИ о том, что ее якобы парализовало.
"Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все", — написали близкие актрисы в инстаграм-аккаунте, созданном для ее поддержки.
Авторы поста напомнили о народной мудрости, призывающей не желать никому того, чего не желаешь себе, и поблагодарили всех сочувствующих Анастасии Заворотнюк.
В записи подчеркивается, что близкие актрисы не планируют давать какие-либо комментарии СМИ, так как считают неприкосновенным право на частную жизнь.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что находящаяся на лечении Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.
Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые средства массовой информации сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти известия, но затем подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.
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КультураАнастасия ЗаворотнюкРоссия
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