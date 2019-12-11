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Сколтех и MIT договорились о долгосрочном сотрудничестве
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РИА Новости

Сколтех и MIT договорились о долгосрочном сотрудничестве

17:45 11.12.2019 (обновлено: 18:30 11.12.2019)
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© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan BaanСколковский институт науки и технологий
Сколковский институт науки и технологий
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan Baan
Сколковский институт науки и технологий. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий, Массачусетский технологический институт (MIT) и Фонд "Сколково" подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.
Учебные заведения договорились о продолжении совместной научной, образовательной и инновационной деятельности с участием профессоров, преподавателей, исследователей, студентов и аспирантов Сколтеха и MIT для развития ранее достигнутых результатов.
По мнению ректора Сколтеха, академика РАН Александра Кулешова, сотрудничество с MIT является одной из важных составляющих долгосрочной стратегии института.
"Оно способствует достижению нашей общей цели — выводу Сколтеха на лидирующие во всем мире позиции в сфере науки, образования и инноваций", — подчеркнул он.
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За пять лет сотрудничества между вузами ученые Сколтеха опубликовали около 120 научных трудов в передовых областях исследований. Новое соглашение предусматривает углубление совместной работы между преподавателями двух институтов и активизацию инновационной и предпринимательской деятельности.
Один из совместных исследовательских проектов реализовал профессор материаловедения и инженерных наук MIT Kyocera Йет-Мина Чианга. Ученые смогли создать новую технологию, позволяющую минимизировать выбросы углекислого газа при производстве цемента.
"Этот проект положил начало целому исследовательскому направлению, которое мы планируем и дальше развивать совместно с нашими российскими коллегами", — рассказал профессор Чианг.
Заместитель проректора по международной деятельности MIT Ричард Лестер отметил важность сотрудничества с зарубежными вузами и их лучшими специалистами для решения актуальных проблем. Он подчеркнул, что в MIT особенно ценят партнерство со Сколтехом за возможность развивать фундаментальную науку и применять ее достижения для решения практических задач.
"В условиях международной нестабильности наличие прочных рабочих связей между исследователями из разных стран <…> является одним из основных факторов успеха в преодолении глобальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством", — сказал заместитель проректора по международной деятельности MIT Ричард Лестер.
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В первые годы сотрудничества стороны занимались организацией и развитием деятельности Сколтеха. Затем были реализованы исследовательские проекты с участием преподавателей двух вузов. По словам руководителя совместных программ Сколтеха и MIT, профессора биоинженерии и информатики MIT Брюса Тайдора, результатом сотрудничества стало создание "динамично развивающегося университета", у которого есть все ресурсы для решения задач в том числе и на международном уровне.
Целью третьей фазы стало развитие достигнутых ранее успехов и углубление сотрудничества между Сколтехом и MIT в областях, представляющих общий интерес.
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