Япония заинтересована в росте числа российских туристов, заявил посол

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Япония заинтересована в увеличении числа российских туристов, заявил посол страны в РФ Тоехиса Кодзуки.
"Россия - одно из самых важных туристических направлений для Японии. Мы также хотим, чтобы Японию посещало больше россиян. Число россиян, посещающих страну, в 2017 году увеличилось на 41%, в 2018 - на 23%", - сказал Кодзуки во время заседания депутатской группы по связям с парламентом Японии.
Посол также напомнил о цели лидеров двух стран, озвученной в начале года, - увеличить количество взаимных визитов в два раза, до 400 тысяч человек.