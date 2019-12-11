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Япония заинтересована в росте числа российских туристов, заявил посол
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РИА Новости

Япония заинтересована в росте числа российских туристов, заявил посол

17:42 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Япония заинтересована в увеличении числа российских туристов, заявил посол страны в РФ Тоехиса Кодзуки.
"Россия - одно из самых важных туристических направлений для Японии. Мы также хотим, чтобы Японию посещало больше россиян. Число россиян, посещающих страну, в 2017 году увеличилось на 41%, в 2018 - на 23%", - сказал Кодзуки во время заседания депутатской группы по связям с парламентом Японии.
Посол также напомнил о цели лидеров двух стран, озвученной в начале года, - увеличить количество взаимных визитов в два раза, до 400 тысяч человек.
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Тоехиса КодзукиПарламент ЯпонииЯпонияРоссияВ мире
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