"Т Плюс": тариф в Ульяновске будет ниже уровня "альткотельной" 10 лет

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тариф на теплоснабжение в Ульяновске, где с 1 января 2020 года заработает новая модель рынка тепла, достигнет уровня "альтернативной котельной" только через 10 лет, сообщил журналистам глава Тариф на теплоснабжение в Ульяновске, где с 1 января 2020 года заработает новая модель рынка тепла, достигнет уровня "альтернативной котельной" только через 10 лет, сообщил журналистам глава "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе своего выступления.

В августе правительство РФ одобрило переход Ульяновска на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной". Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года. По предварительной оценке компании, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет.

"В городе Ульяновске цена сегодняшнего нашего тарифа в полтора раза ниже, чем определено ценовой зоной. Мы пошли на договоренность с регионом, что только через 10 лет достигнем уровня "альткотельной", - отметил Вагнер.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.