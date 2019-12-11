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Теплоснабжение
2019-12-11T17:37+0300
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"Т Плюс": тариф в Ульяновске будет ниже уровня "альткотельной" 10 лет
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РИА Новости

"Т Плюс": тариф в Ульяновске будет ниже уровня "альткотельной" 10 лет

17:37 11.12.2019
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тариф на теплоснабжение в Ульяновске, где с 1 января 2020 года заработает новая модель рынка тепла, достигнет уровня "альтернативной котельной" только через 10 лет, сообщил журналистам глава "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе своего выступления.
В августе правительство РФ одобрило переход Ульяновска на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной". Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года. По предварительной оценке компании, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет.

"В городе Ульяновске цена сегодняшнего нашего тарифа в полтора раза ниже, чем определено ценовой зоной. Мы пошли на договоренность с регионом, что только через 10 лет достигнем уровня "альткотельной", - отметил Вагнер.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
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