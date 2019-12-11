РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T19:57+0300
https://ria.ru/20191211/1562282603.html
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
https://cdn24.img.ria.ru/images/154977/22/1549772279_0:310:3072:2038_1036x0_80_0_0_cf1f5a05ecd9f1842be9b111fae36449.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

17:36 11.12.2019 (обновлено: 19:57 11.12.2019)
134216
© РИА Новости / Максим БлиновМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Пушилин указал, что участники саммита договорились обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а Украина сузила этот вопрос до закона об особом статусе.
Глава республики подчеркнул, что правовые аспекты должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 12:33
Песков счел неуместными разговоры о победителях "нормандской" встречи
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не начал действовать. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Вчера, 16:51
ДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки"
44127137662
Обсудить 25
"Нормандский" саммит в ПарижеДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Незаконные вооруженные формирования, (нацисты с оружием), там только с украинской стороны. Вот пусть и выводят.
11 декабря, 18:31
Фома Фомич
21602006
Просто Пушилин не умеет в инглиш, а в гуглопереводчике он зобанен, вот и нервничает немножко. Хотя какое ему дело, что начальство подписало? Его дело исполнять, что велено.
11 декабря, 18:24
uo ou
1410112160
Рекомендуем
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Все было вопреки. Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
"Люди Донбасса". Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Министр экономики Словакии Петер Жига
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния