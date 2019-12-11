Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Референтный текст итогового документа Референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".

Пушилин указал, что участники саммита договорились обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а Украина сузила этот вопрос до закона об особом статусе.

Глава республики подчеркнул, что правовые аспекты должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.