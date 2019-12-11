АТОР: отдых на курортах Белоруссии за два года подорожал почти вдвое

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отдых, в том числе для российских туристов, в санаториях и на курортах Белоруссии за последние два года подорожал примерно в два раза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в отрасли, она отметила, что Белоруссия остается многолетним лидером среди стран СНГ по количеству проданных россиянам путевок.

"Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли. Ее популярность объяснялась тем, что отдых в Белоруссии стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России", — пояснила представитель АТОР.