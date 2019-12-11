РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-11T20:12+0300
https://ria.ru/20191211/1562282574.html
АТОР: отдых на курортах Белоруссии за два года подорожал почти вдвое
https://cdn21.img.ria.ru/images/155126/61/1551266135_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a70faf33a128ac05b9e0c12a42dc7e2.jpg
РИА Новости

АТОР: отдых на курортах Белоруссии за два года подорожал почти вдвое

20:12 11.12.2019
426
© РИА Новости / Владимир ПесняНа территории Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи"
На территории Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отдых, в том числе для российских туристов, в санаториях и на курортах Белоруссии за последние два года подорожал примерно в два раза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в отрасли, она отметила, что Белоруссия остается многолетним лидером среди стран СНГ по количеству проданных россиянам путевок.
"Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли. Ее популярность объяснялась тем, что отдых в Белоруссии стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России", — пояснила представитель АТОР.
Она уточнила, что за последние два года турпродукт в Белоруссии подорожал почти в два раза.
Вид на город Зальцбург
Вчера, 08:00Туризм
Город Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга
8526122
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмБелоруссия
Рекомендуем
Здание правительства Республики Армения в ночное время
Эксперт сообщила, через какие страны российские туристы едут в Грузию
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400
Здание американского Сената в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Панорама Катании
Мэр Муссомели расскажет, как купить дом на Сицилии за один евро
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград
Кирилл Вышинский
В Крыму отметили важность подготовки списка Вышинского
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
МИД: Россия и США ведут постоянный диалог по ливийскому урегулированию
Самолет во время посадки
В Краснодаре задерживают и отменяют авиарейсы из-за тумана
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о встречах с Лужковым
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
09:35На Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28
09:34В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию
09:31Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
Лента новостейМолния