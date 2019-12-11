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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-11T17:35+0300
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В Рязанской области открыли животноводческий комплекс "Шацк"
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РИА Новости

В Рязанской области открыли животноводческий комплекс "Шацк"

17:35 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Животноводческий комплекс "Шацк", в строительство которого было вложено 4,5 миллиарда рублей, открылся в Рязанской области, став самым крупным на территории европейской части России, сообщает в среду облправительство.
Открытие мегафермы состоялось 11 декабря в селе Ольхи Шацкого района. Новый животноводческий комплекс компании "ЭкоНива" рассчитан на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Кроме того, предусмотрены площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 7,8 тысячи голов. Стоимость проекта составила 4,5 миллиарда рублей. С открытием мегафермы создано около 240 рабочих мест.
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"В Рязанской области совместно с ГК "ЭкоНива" мы реализовали масштабный для европейской части России проект. Уверен, что будет и дальнейшее развитие. Мы, со своей стороны, продолжим делать все для того, чтобы для инвестора наш регион был максимально комфортным для работы, а у жителей сел повышалось качество жизни", - сказал журналистам на открытии комплекса губернатор Николай Любимов.
"Инвестпроект "ЭкоНива" – яркий пример эффективной работы в АПК и отличный опыт использования передовых технологий и инноваций в управлении сельхозпроизводством, который обязательно нужно тиражировать. Мы рады, что наше сотрудничество с агрохолдингом дает положительные результаты, которые на практике трансформируются в такие животноводческие объекты", – сказал Любимов.
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6 декабря, 16:35Рязанская область
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Глава региона отметил, что успешная инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве позволяет увеличивать объемы производства молока. По словам Любимова, область по этому показателю занимает четвертое место в ЦФО. Губернатор отметил, что есть все предпосылки, чтобы в 2020 году позитивная динамика по производству молока в области сохранилась.
И.о. директора департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства РФ Геннадий Шичкин обратил внимание на высокий уровень развития животноводства в регионе.
"Рязанская область является значимым субъектом по производству продукции животноводства не только в ЦФО, но и в России. Область имеет высокие показатели развития в молочном скотоводстве. В целом прирост производства молока в этом году составляет 6%, а в промышленном секторе – 9%. Рязанская область по праву может гордиться такими масштабными проектами", - сказал Шичкин.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
5 декабря, 20:47Рязанская область
Рязанский губернатор отметил важность волонтерства
По его словам, государственная поддержка молочного скотоводства будет сохранена и продолжит расти.
"Многое зависит от правительства региона. Рязанская область находится в тройке регионов, где мы встречаем и получаем всестороннюю помощь. Мы чувствуем, что нас здесь ждут и хотят, чтобы мы здесь работали. Большое спасибо губернатору за то, что много внимания уделяет развитию села. Ровно через год мы планируем открыть мегаферму в Александро-Невском районе", - сказал резидент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
15 ноября, 20:19Рязанская область
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРоссияШацкий районЭкономика
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