В Рязанской области открыли животноводческий комплекс "Шацк"

РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Животноводческий комплекс "Шацк", в строительство которого было вложено 4,5 миллиарда рублей, открылся в Животноводческий комплекс "Шацк", в строительство которого было вложено 4,5 миллиарда рублей, открылся в Рязанской области , став самым крупным на территории европейской части России , сообщает в среду облправительство.

Открытие мегафермы состоялось 11 декабря в селе Ольхи Шацкого района. Новый животноводческий комплекс компании "ЭкоНива" рассчитан на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Кроме того, предусмотрены площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 7,8 тысячи голов. Стоимость проекта составила 4,5 миллиарда рублей. С открытием мегафермы создано около 240 рабочих мест.

"В Рязанской области совместно с ГК "ЭкоНива" мы реализовали масштабный для европейской части России проект. Уверен, что будет и дальнейшее развитие. Мы, со своей стороны, продолжим делать все для того, чтобы для инвестора наш регион был максимально комфортным для работы, а у жителей сел повышалось качество жизни", - сказал журналистам на открытии комплекса губернатор Николай Любимов

"Инвестпроект "ЭкоНива" – яркий пример эффективной работы в АПК и отличный опыт использования передовых технологий и инноваций в управлении сельхозпроизводством, который обязательно нужно тиражировать. Мы рады, что наше сотрудничество с агрохолдингом дает положительные результаты, которые на практике трансформируются в такие животноводческие объекты", – сказал Любимов.

Глава региона отметил, что успешная инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве позволяет увеличивать объемы производства молока. По словам Любимова, область по этому показателю занимает четвертое место в ЦФО. Губернатор отметил, что есть все предпосылки, чтобы в 2020 году позитивная динамика по производству молока в области сохранилась.

И.о. директора департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства РФ Геннадий Шичкин обратил внимание на высокий уровень развития животноводства в регионе.

"Рязанская область является значимым субъектом по производству продукции животноводства не только в ЦФО, но и в России. Область имеет высокие показатели развития в молочном скотоводстве. В целом прирост производства молока в этом году составляет 6%, а в промышленном секторе – 9%. Рязанская область по праву может гордиться такими масштабными проектами", - сказал Шичкин.

По его словам, государственная поддержка молочного скотоводства будет сохранена и продолжит расти.