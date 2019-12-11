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В Оренбурге четыре последователя "Свидетелей Иеговы"* пойдут под суд
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РИА Новости

В Оренбурге четыре последователя "Свидетелей Иеговы"* пойдут под суд

17:30 11.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
УФА, 11 дек — РИА Новости. Четыре жителя Оренбургской области, являющиеся последователями запрещённой в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, предстанут перед судом за пропаганду и распространение этого религиозного учения, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
По данным ведомства, уголовные дела по статьям "участие в деятельности экстремистской организации", "организация деятельности экстремистской организации" и "финансирование экстремистской деятельности" были возбуждены в отношении четырех жителей Оренбуржья от 27 до 57 лет.
По версии следствия, с апреля 2017 по май 2018 года обвиняемые, являясь последователями религиозного учения "Свидетели Иеговы"*, с целью распространения и пропаганды этого религиозного учения, совершения религиозных церемоний, богослужений, других религиозных обрядов, обучения религии и религиозного воспитания последователей организовали, соблюдая меры конспирации, деятельность запрещённого религиозного объединения на территории города Оренбурга.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.

* Запрещенная в России экстремистская организация
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