В Оренбурге четыре последователя "Свидетелей Иеговы"* пойдут под суд

По данным ведомства, уголовные дела по статьям "участие в деятельности экстремистской организации", "организация деятельности экстремистской организации" и "финансирование экстремистской деятельности" были возбуждены в отношении четырех жителей Оренбуржья от 27 до 57 лет.

По версии следствия, с апреля 2017 по май 2018 года обвиняемые, являясь последователями религиозного учения "Свидетели Иеговы"*, с целью распространения и пропаганды этого религиозного учения, совершения религиозных церемоний, богослужений, других религиозных обрядов, обучения религии и религиозного воспитания последователей организовали, соблюдая меры конспирации, деятельность запрещённого религиозного объединения на территории города Оренбурга.