"Т Плюс" планирует обновить 1,5 ГВт мощностей за 6 лет

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует вложить 58,4 миллиарда рублей в свои проекты, которые будут реализованы в рамках программы модернизации ТЭС до 2025 года включительно, и обновить более 1,5 ГВт мощностей, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.

Четыре проекта компании уже вошли в программу. Речь идёт о двух проектах на Пермской ТЭЦ-9: 65 МВт должны быть введены к 1 апреля 2022 года, инвестиции составят 3,1 миллиарда рублей, а также 124,9 МВт должны быть введены к 1 октября 2022 года, инвестиции в этот проект составят 4,4 миллиарда рублей.

Также в программу попал проект модернизации 124,9 МВт на Ижевской ТЭЦ-2 к октябрю 2023 года с инвестициями в 4,9 миллиарда рублей. Четвёртый проект - модернизация также 124,9 МВт на Самарской ТЭЦ к октябрю 2025 года с инвестициями в 5,2 миллиарда.

Кроме того, в рамках ближайших отборов компания хочет реализовать ещё восемь проектов с совокупными инвестициями в объеме 40,8 миллиарда рублей. Компания нацелена на модернизацию 200 МВт на Кировской ТЭЦ-5, 124 МВт на Свердловской ТЭЦ и по 124,9 МВт на Ижевской ТЭЦ-2, Ульяновской ТЭЦ-1, Самарской ТЭЦ, Новосвердловской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ и на ТЭЦ ВАЗа. Ввод в эксплуатацию всех этих мощностей после модернизации запланирован до 1 октября 2025 года.