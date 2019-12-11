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Теплоснабжение
2019-12-11T17:26+0300
https://ria.ru/20191211/1562282065.html
"Т Плюс" планирует обновить 1,5 ГВт мощностей за 6 лет
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РИА Новости

"Т Плюс" планирует обновить 1,5 ГВт мощностей за 6 лет

17:26 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует вложить 58,4 миллиарда рублей в свои проекты, которые будут реализованы в рамках программы модернизации ТЭС до 2025 года включительно, и обновить более 1,5 ГВт мощностей, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.
Четыре проекта компании уже вошли в программу. Речь идёт о двух проектах на Пермской ТЭЦ-9: 65 МВт должны быть введены к 1 апреля 2022 года, инвестиции составят 3,1 миллиарда рублей, а также 124,9 МВт должны быть введены к 1 октября 2022 года, инвестиции в этот проект составят 4,4 миллиарда рублей.
Также в программу попал проект модернизации 124,9 МВт на Ижевской ТЭЦ-2 к октябрю 2023 года с инвестициями в 4,9 миллиарда рублей. Четвёртый проект - модернизация также 124,9 МВт на Самарской ТЭЦ к октябрю 2025 года с инвестициями в 5,2 миллиарда.
Кроме того, в рамках ближайших отборов компания хочет реализовать ещё восемь проектов с совокупными инвестициями в объеме 40,8 миллиарда рублей. Компания нацелена на модернизацию 200 МВт на Кировской ТЭЦ-5, 124 МВт на Свердловской ТЭЦ и по 124,9 МВт на Ижевской ТЭЦ-2, Ульяновской ТЭЦ-1, Самарской ТЭЦ, Новосвердловской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ и на ТЭЦ ВАЗа. Ввод в эксплуатацию всех этих мощностей после модернизации запланирован до 1 октября 2025 года.
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