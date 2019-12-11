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Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь
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РИА Новости

Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь

17:22 11.12.2019 (обновлено: 19:26 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН.
"Из-за длительного отказа от приема пищи подозреваемым Шестуном А.В. совместным консилиумом врачей МСЧ 77 ФСИН России и врачей гражданской системы здравоохранения принято решение о проведении мероприятий интенсивной терапии, направленных на сохранение жизни и здоровья пациента. Интенсивная терапия не включает в себя меры принудительного питания", - говорится в сообщении.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
9 декабря, 17:18
Мосгорсуд оставил Шестуна в СИЗО
Добавляется, что врачи осуществляют динамическое наблюдение Шестуна. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.
Ранее прокурор представил в Мосгорсуде, рассматривавшем апелляцию на продление ареста, справку о состоянии здоровья Шестуна, в которой сказано, что тому с весом в 58 кг при росте 1,92 метра необходимо принудительное кормление.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
20 августа, 14:27
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Александр ШестунФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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