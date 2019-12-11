Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. К бывшему главе Серпуховского района Московской области К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну , находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН

"Из-за длительного отказа от приема пищи подозреваемым Шестуном А.В. совместным консилиумом врачей МСЧ 77 ФСИН России и врачей гражданской системы здравоохранения принято решение о проведении мероприятий интенсивной терапии, направленных на сохранение жизни и здоровья пациента. Интенсивная терапия не включает в себя меры принудительного питания", - говорится в сообщении.

Добавляется, что врачи осуществляют динамическое наблюдение Шестуна. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.

Ранее прокурор представил в Мосгорсуде, рассматривавшем апелляцию на продление ареста, справку о состоянии здоровья Шестуна, в которой сказано, что тому с весом в 58 кг при росте 1,92 метра необходимо принудительное кормление.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.