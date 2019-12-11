Общий долг потребителей "Т Плюс" составляет 85,7 млрд рублей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Общая задолженность потребителей за электроэнергию и тепло перед "Т Плюс" на сегодняшний день составляет 85,7 миллиарда рублей, говорится в презентации гендиректора "Т Плюс" Андрея Вагнера.
"Общая задолженность потребителей перед "Т Плюс": за тепло 61 миллиард рублей, за электроэнергию 24,7 миллиарда рублей", - сообщается в презентации.
"Цифры совершенно огромные и плохо то, что они каждый год растут, несмотря на то что мы вышли на уровень собираемости 97,3-97,5%", - подчеркнул Вагнер во время презентации.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.