Общий долг потребителей "Т Плюс" составляет 85,7 млрд рублей

"Общая задолженность потребителей перед "Т Плюс": за тепло 61 миллиард рублей, за электроэнергию 24,7 миллиарда рублей", - сообщается в презентации.

"Цифры совершенно огромные и плохо то, что они каждый год растут, несмотря на то что мы вышли на уровень собираемости 97,3-97,5%", - подчеркнул Вагнер во время презентации.