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Теплоснабжение
2019-12-11T17:22+0300
https://ria.ru/20191211/1562281816.html
Общий долг потребителей "Т Плюс" составляет 85,7 млрд рублей
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РИА Новости

Общий долг потребителей "Т Плюс" составляет 85,7 млрд рублей

17:22 11.12.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Общая задолженность потребителей за электроэнергию и тепло перед "Т Плюс" на сегодняшний день составляет 85,7 миллиарда рублей, говорится в презентации гендиректора "Т Плюс" Андрея Вагнера.

"Общая задолженность потребителей перед "Т Плюс": за тепло 61 миллиард рублей, за электроэнергию 24,7 миллиарда рублей", - сообщается в презентации.

"Цифры совершенно огромные и плохо то, что они каждый год растут, несмотря на то что мы вышли на уровень собираемости 97,3-97,5%", - подчеркнул Вагнер во время презентации.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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