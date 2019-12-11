"Т Плюс" ожидает переход Оренбурга на "альткотельную" до конца года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Т Плюс" ожидает переход Оренбурга на новую модель рынка тепла до конца 2019 года, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Вагнер.

"Возвращаясь к "альткотельной", надеюсь, ещё до конца года Оренбург подпишем еще решение", - отметил Вагнер.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.

На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.