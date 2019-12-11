На дорогах Москвы по просьбе жителей города установили 34 новые камеры

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новые камеры - всего 34 штуки - появились на дорогах Москвы по просьбе горожан, сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"На дорогах появились 34 новые камеры. Многие - по вашим просьбам", - говорится в сообщении.
ЦОДД отмечает, что камеры поставлены в местах, где часто происходят аварии. "А ещё туда, где постоянные нарушения ПДД мешают городскому транспорту и генерируют плотные пробки", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что свыше 140 камер фотовидеофиксации установили в "очагах аварийности" в Москве за последние полтора года.
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